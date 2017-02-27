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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 кві, 2024 18:34
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Понад $60 мільярдів допомоги від США: посол розкрила деталі підтримки України
Чи вірите Ви, що США нарешті виділять таку необхідну для нас допомогу в короткостроковій перспективі?
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Ірина_
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Додано: Чет 18 кві, 2024 18:42
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
Допомозі нам - бути!
В субботу в США озвучат условия. Уже всё готово, ждёмс голосования. Голоса есть, правда условия кредит и его возможное списание.
як варіант амуніція, а не бабло
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flyman
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Додано: Чет 18 кві, 2024 22:17
Investor_K написав:
Маякните, когда сливать валюту!
На завтра буде підскок - бо сьогодні прийшла винагорода і багато хто її мінятиме. А от за умови проголосованого в суботу пакету допомоги - різко вниз.
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Denik
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Додано: Чет 18 кві, 2024 22:20
Denik написав:
А от за умови проголосованого в суботу пакету допомоги - різко вниз.
С чего вдруг, деньгами в бюджет там всего 8млрд и это на весь этот год, никакого резко вниз и не предвидится, некоторое снижение краковременно возможно, но не долго.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 22:23
Denik написав: Investor_K написав:
Маякните, когда сливать валюту!
На завтра буде підскок - бо сьогодні прийшла винагорода і багато хто її мінятиме. А от за умови проголосованого в суботу пакету допомоги - різко вниз.
Там живих грошей нам ледве б 11 ярдів було.
Решта то військова допомога, включно з поповненням арсеналів США https://www.radiosvoboda.org/a/infograf ... 7065.html/
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