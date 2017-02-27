Так, по состоянию на 1 декабря 2023 года выданные банками кредиты составляли всего 1 трлн грн, что номинально на 1,2% ниже уровня начала года (по кредитам бизнеса: 751 млрд грн и минус 2,8% соответственно). В последние месяцы наблюдается некоторое оживление уровня кредитования: +40 млрд грн кредитного портфеля за июль—ноябрь. Но прирост депозитов за этот же период был почти втрое большим — 107 млрд грн.Банковская ликвидность продолжает прогрессивно увеличиваться, равно как и прибыльность банковской деятельности. С начала декабря по состоянию на 28.12.2023 общая ликвидность банков (обязательные резервы + депозитные сертификаты) увеличилась на 115 млрд грн (+14%), а с начала года — на 424 млрд (+80%). Основная причина роста банковской ликвидности — фискальный дефицит. Преобладающая часть ликвидности банков находится в депозитных сертификатах НБУ — 65%, или почти 620 млрд грн. В 2023 году вложения банков в депозитные сертификаты приносили банкам доходность от 15 до 25% годовых (при средней инфляции в 14%). Депозитные сертификаты формируют более 30% всех процентных доходов банков, что превышает другие типы процентных доходов (по кредитам бизнеса, по потребительским кредитам, по ОВГЗ и т.д.). Чистая прибыль банковской системы за 11 месяцев 2023 года достигла 131 млрд грн (прирост в семь раз к предыдущему году).Инвестиции банков в государственные облигации остаются умеренными. Чистые инвестиции банков в гривневые ОВГЗ с начала года выросли на 171 млрд грн (до 575 млрд). Приблизительно на такую же сумму увеличились бенчмарк-ОВГЗ на балансе банков после предоставления им разрешения формировать свои обязательные резервы за счет специальных выпусков ОВГЗ. То есть фактически расширения инвестиций банков вне рамок действия фактора изменения нормативного регулирования ликвидности не наблюдается. Банки в основном проводят ролловер погашенных ОВГЗ в новые выпуски ОВГЗ без расширения (не считая бенчмарк-ОВГЗ).За 2022–2023 годы налоговые и процентные изъятия из экономики увеличились вдвое. Так, налоговые поступления в сводный бюджет за два года выросли в 2,1 раза (в основном за счет НДФЛ военных), а процентные доходы банков — в 1,9 раза (использованы данные за десять месяцев 2023-го).При этом номинальный ВВП за этот же период вырос всего на 22%.В дальнейшем мы не сможем постоянно увеличивать изъятия, если не будем ощущать обратный эффект роста производительности от экономики.Расходы сводного бюджета на реальную экономику тоже повысились очень умеренно: невоенные и непроцентные расходы за 2022–2023 годы увеличились только на 44%. Деньги прокручиваются один раз через государственные финансы, а потом просто лежат на счетах банковской системы или же изымаются в иностранную валюту вне банков.Нужно расширить фискальные и монетарные инструменты поддержки реального сектора экономики: программы кредитной поддержки бизнеса, благоприятную монетарную политику, другие программы грантовой и кредитной помощи.Финансирование Вооруженных сил нам обходится в 20–30% ВВП. Это гигантская величина. Так, расходы государственного бюджета на сектор национальной обороны в 2023-м, согласно уточненному годовому плану, должны составить 2,1 трлн грн (32% ВВП). На 2024 год в государственном бюджете пока заложена значительно меньшая сумма — 1,2 трлн грн. Но все равно в масштабах ВВП это тоже много — 16% ВВП. Такие объемы невозможно просто дополнительно изъять из экономики через налоги или другие обязательные платежи. Все налоговые поступления сводного бюджета в 2024 году составят 26% ВВП. До войны налоговые изъятия составляли 27% ВВП. То есть ресурс здесь небольшой. Также нужно иметь в виду, что дополнительное увеличение налоговой нагрузки будет угнетать экономическую деятельность.Исторический опыт показывает, что основным финансовым ресурсом воюющих стран были не налоги, а займы, гранты и денежная помощь. На долю налогов в составе финансовых ресурсов правительства США во время Второй мировой войны приходилось всего 30%, во время Первой мировой — 20%. В Украине налоговые платежи сформировали 45% всех ресурсов правительства в 2022–2023 годах.