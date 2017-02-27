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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 07:27
https://24tv.ua/economy/kurs-dolara-ukr ... i_n2537915
От навіщо було ще не так давно оф.курс нагинати до 36? В чому геніальний задум?
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Ірина_, Модератор
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