От навіщо було ще не так давно оф.курс нагинати до 36? В чому геніальний задум?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 07:27
Re: Валютний ринок в контексті ДС
От навіщо було ще не так давно оф.курс нагинати до 36? В чому геніальний задум?
Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:04
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 кві, 2024 08:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Все вище і вище... Де долара зупинка? В комуні? Чи який план НБУ...
Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:13
Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:19
Чомусь у новинах читав, що всі поставки зброї розписані до вересня 2025, з грошима буде інакше?
Чому всі згадують 11 ярдів, там 7.75 прямої бюджетної допомоги. Притому вона вже в кредит дякуючи трампістам.
Плюс фактор активної мобілізації, а вона ж двостороння, йде людина воювати, то вона вже не платить податки, а сама утримується з бюджета. Видатків більше, надходжень менше.
Плюс менший врожай і падіння цін на наш експорт.
Вважаю що це воєнний злочин не закупати зброю маючи гроші, а чекати на допомогу, яку не зрозуміло коли затвердять, ця Санта Барбара вже триває місяців 7-8.
Так що це диво, що ми досі маємо курс 40, а не 60 чи 80, чи 180.
Євро трохи впав, що гривні теж прийдеться сьогодні занурюватись?
Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
блин, а точно. Вспомнил как выгребал гривнедепо в те времена с банков, а мне товарищи говорили - Не вздумай, оно ещё откатиться... Лет 10-15 с тех времён прошло пока х3.5 откатился)))
С начала войнухи так же брал бакс через конвертдепо по 36.6...
А с начала года дёрнул черт в гривняху сыграть... Благо там всего лям и конец крайнего через 2 месяца... Нужно не играть в эту дурость, а бакс брать как ранее..
Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:25
Люто плюсую.
Можливо академік щось своє мав на думці а журналіст не так зрозумів. Але факт залишається фактом. Це не рівень академіка.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:36
Підготувати та натренувати "оленів", щоб своїм тупотом та ажіотажним попитом не положили економіку. Щоб в потрібний час не побігли обмінювати все на валюту, а хоч частину віднесли в ОВДП та допомогли Мінфіну.
І спрацювало ж!
Всьому свій час. Коли оф курс був 36, українці ще не були готові до оф курсу 39-40.
Кожен дивиться на ситуацію із своєї сторони. А НБУ несе відповідальність за всю множину можливих розвитків подій.
Як завжди в нас майже кожний вибір - це НЕ той вибір який правильний, а вибір меншого зла.
Припущення: Для прикладу ви дивитесь на оф курс із негативом. Бо вам або вашим дітям треба було по такому курсу обмінювати зарплату для витрат у гривні. А багато хто навпаки завдяки цьому мав можливість купити $ на депозити по 37+
Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Чомусь київські обмінки підвищили прийом долара до 39.90, продають 40.02 або 40.05.
Щось знають про сьогоднішній міжбанк)))
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