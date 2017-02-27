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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11378113791138011381>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 106
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
9%
10
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
18%
19
39,50-40,00
36%
38
40,00-40,50
7%
7
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 07:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення
https://24tv.ua/economy/kurs-dolara-ukr ... i_n2537915
От навіщо було ще не так давно оф.курс нагинати до 36? В чому геніальний задум?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:04

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Ой+ написав:В чому геніальний задум?
Заманити Успіхів на гривнедепо минулої осені! :D
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 кві, 2024 08:36, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Все вище і вище... Де долара зупинка? В комуні? Чи який план НБУ...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:Чи який план НБУ...

Побрити оленів черговий раз
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:13

  Василь-Рівне написав:
  ihorsic написав:Чи який план НБУ...

Побрити оленів черговий раз

Хто купив доллар по 12 той пожалкує. 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:19

  Denik написав:
  Hotab написав:Там живих грошей нам ледве б 11 ярдів було.
Решта то військова допомога, включно з поповненням арсеналів США

По - перше може виявитися, що ці 11 млрд надійдуть в цей же бюджетний рік, тобто по 2 млрд на місяць.
По-друге, через військову допомогу впадуть темпи імпорту озброєнь за кошти нашого бюджету.

Чомусь у новинах читав, що всі поставки зброї розписані до вересня 2025, з грошима буде інакше?
Чому всі згадують 11 ярдів, там 7.75 прямої бюджетної допомоги. Притому вона вже в кредит дякуючи трампістам.
Плюс фактор активної мобілізації, а вона ж двостороння, йде людина воювати, то вона вже не платить податки, а сама утримується з бюджета. Видатків більше, надходжень менше.
Плюс менший врожай і падіння цін на наш експорт.
Вважаю що це воєнний злочин не закупати зброю маючи гроші, а чекати на допомогу, яку не зрозуміло коли затвердять, ця Санта Барбара вже триває місяців 7-8.
Так що це диво, що ми досі маємо курс 40, а не 60 чи 80, чи 180.
Євро трохи впав, що гривні теж прийдеться сьогодні занурюватись?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:Хто купив доллар по 12 той пожалкує. 😃😃😃

блин, а точно. Вспомнил как выгребал гривнедепо в те времена с банков, а мне товарищи говорили - Не вздумай, оно ещё откатиться... Лет 10-15 с тех времён прошло пока х3.5 откатился)))

С начала войнухи так же брал бакс через конвертдепо по 36.6...
А с начала года дёрнул черт в гривняху сыграть... Благо там всего лям и конец крайнего через 2 месяца... Нужно не играть в эту дурость, а бакс брать как ранее..
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:25

  AndriyQ написав:
Стремительное падение инфляции в Украине обусловило сокращение совокупного спроса на 25% по отношению к довоенному уровню, отметил в комментарии ZN.UA бывший глава Совета НБУ, академик Национальной академии наук Украины Богдан Данилишин.

О, цілий академік! А то не навпаки, скорочення попиту призвело до падіння інфляції? :mrgreen:

Люто плюсую.
Можливо академік щось своє мав на думці а журналіст не так зрозумів. Але факт залишається фактом. Це не рівень академіка.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:36

  Ой+ написав:От навіщо було ще не так давно оф.курс нагинати до 36? В чому геніальний задум?

Підготувати та натренувати "оленів", щоб своїм тупотом та ажіотажним попитом не положили економіку. Щоб в потрібний час не побігли обмінювати все на валюту, а хоч частину віднесли в ОВДП та допомогли Мінфіну.
І спрацювало ж!
Всьому свій час. Коли оф курс був 36, українці ще не були готові до оф курсу 39-40.

Кожен дивиться на ситуацію із своєї сторони. А НБУ несе відповідальність за всю множину можливих розвитків подій.
Як завжди в нас майже кожний вибір - це НЕ той вибір який правильний, а вибір меншого зла.

Припущення: Для прикладу ви дивитесь на оф курс із негативом. Бо вам або вашим дітям треба було по такому курсу обмінювати зарплату для витрат у гривні. А багато хто навпаки завдяки цьому мав можливість купити $ на депозити по 37+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чомусь київські обмінки підвищили прийом долара до 39.90, продають 40.02 або 40.05.
Щось знають про сьогоднішній міжбанк)))
somilitark
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