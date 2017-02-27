В чому геніальний задум?
Додати муху до 140 дол витрат в місяць , ще 20 на корвалол і ново-пасит.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:54
Курчат «по осені» не буде. Лише пірʼя. Лексеіч «похавав»
Ой+
Додати муху до 140 дол витрат в місяць , ще 20 на корвалол і ново-пасит.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:41
Хорошо если есть доходы помимо процентов с депозитов
и купонов по ОВГЗ, а если нет - что тогда??! - карусель уже совсем гроши приносит, а тут ещё и новые расходы нарисовались - на учебу... 😡😡😡
Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:49
asti
там Успіх пропонував працевлаштувати бажаючих.
Висока оплата, без затримок. Дружній колектив.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А кто мешает работу работать?
Интересно, за что же вы жили, когда расписывали свою эпопею с заработком в 2К в неделю... У меня на авто уходит больше на заправку... ну и 2К в неделю, это 8К в месяц. Этож минималка теперь. Идите на любую работу и работайте ))
Ну какие же это расходы на учебу.... это откат на то, чтоб не попасть на зарплату в 170К ну нуле. Себе хоть не врите )))
Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:55
Добрий день. Де можна знайти середньозважений курс НБУ польського злотого окремо за 202 рок та за 2023 рік. Дякую
Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:05
Запрошуємо на роботу в дружній колектив!))
Так і є
Навіть, приймаємо алкоголіків(правда неохоче), чи напівпридатних!
Тож, якщо у вас грижа(і не одна), проблеми з шлунком, печінкою, нирками, легенями, тиск "скаче" і таке інше - не біда!))
Ви нам підходите!!!
20к зарплати і +/-60к премії будете отримувати в нас щомісяця!
Ну, а якщо на здоров'я значних скарг немає, то можете влаштуватись на роботу за 5-6-7км від нас і вже отримувати значно більше!!!
20к зарплата + 100к премія і + 70к доплата по новому закону!
Тож, можете отримувати щомісяця майже 200Кгрн!!!
Поспішайте працевлаштуватись, бо через 2-3місяці можуть ломанутись наші з-за кордону і зайняти вакантні місця!
Ласкаво просимо!!!
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