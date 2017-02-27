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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11378113791138011381

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 108
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
9%
10
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
18%
19
39,50-40,00
36%
39
40,00-40,50
6%
7
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:54

Курчат «по осені» не буде. Лише пірʼя. Лексеіч «похавав»

Ой+
В чому геніальний задум?


Додати муху до 140 дол витрат в місяць , ще 20 на корвалол і ново-пасит.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:41

  dimo_0n написав:
  ihorsic написав:Хто купив доллар по 12 той пожалкує. 😃😃😃

блин, а точно. Вспомнил как выгребал гривнедепо в те времена с банков, а мне товарищи говорили - Не вздумай, оно ещё откатиться... Лет 10-15 с тех времён прошло пока х3.5 откатился)))

С начала войнухи так же брал бакс через конвертдепо по 36.6...
А с начала года дёрнул черт в гривняху сыграть... Благо там всего лям и конец крайнего через 2 месяца... Нужно не играть в эту дурость, а бакс брать как ранее..

Хорошо если есть доходы помимо процентов с депозитов
и купонов по ОВГЗ, а если нет - что тогда??! - карусель уже совсем гроши приносит, а тут ещё и новые расходы нарисовались - на учебу... 😡😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:49

asti
там Успіх пропонував працевлаштувати бажаючих.
Висока оплата, без затримок. Дружній колектив.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Хорошо если есть доходы помимо процентов с депозитов
и купонов по ОВГЗ, а если нет - что тогда??!

Проїдати тіло депозитів і ОВДП і як переважна більшість - шукати роботу
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Хорошо если есть доходы помимо процентов с депозитов
и купонов по ОВГЗ, а если нет - что тогда??! - карусель уже совсем гроши приносит

А кто мешает работу работать?
Интересно, за что же вы жили, когда расписывали свою эпопею с заработком в 2К в неделю... У меня на авто уходит больше на заправку... ну и 2К в неделю, это 8К в месяц. Этож минималка теперь. Идите на любую работу и работайте ))
  asti написав:тут ещё и новые расходы нарисовались - на учебу... 😡😡😡

Ну какие же это расходы на учебу.... это откат на то, чтоб не попасть на зарплату в 170К ну нуле. Себе хоть не врите )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:55

Добрий день. Де можна знайти середньозважений курс НБУ польського злотого окремо за 202 рок та за 2023 рік. Дякую
1981nadiya
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:05

Запрошуємо на роботу в дружній колектив!))

  Hotab написав:asti
там Успіх пропонував працевлаштувати бажаючих.
Висока оплата, без затримок. Дружній колектив.

Так і є :D
Навіть, приймаємо алкоголіків(правда неохоче), чи напівпридатних! :mrgreen:
Тож, якщо у вас грижа(і не одна), проблеми з шлунком, печінкою, нирками, легенями, тиск "скаче" і таке інше - не біда!))
Ви нам підходите!!! :lol:

20к зарплати і +/-60к премії будете отримувати в нас щомісяця!

Ну, а якщо на здоров'я значних скарг немає, то можете влаштуватись на роботу за 5-6-7км від нас і вже отримувати значно більше!!!
20к зарплата + 100к премія і + 70к доплата по новому закону!
Тож, можете отримувати щомісяця майже 200Кгрн!!!

Поспішайте працевлаштуватись, бо через 2-3місяці можуть ломанутись наші з-за кордону і зайняти вакантні місця! :mrgreen:

Ласкаво просимо!!!
Успіх
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