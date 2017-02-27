ihorsic написав:Хто купив доллар по 12 той пожалкує. 😃😃😃
блин, а точно. Вспомнил как выгребал гривнедепо в те времена с банков, а мне товарищи говорили - Не вздумай, оно ещё откатиться... Лет 10-15 с тех времён прошло пока х3.5 откатился)))
С начала войнухи так же брал бакс через конвертдепо по 36.6... А с начала года дёрнул черт в гривняху сыграть... Благо там всего лям и конец крайнего через 2 месяца... Нужно не играть в эту дурость, а бакс брать как ранее..
Хорошо если есть доходы помимо процентов с депозитов и купонов по ОВГЗ, а если нет - что тогда??! - карусель уже совсем гроши приносит, а тут ещё и новые расходы нарисовались - на учебу... 😡😡😡
asti написав:Хорошо если есть доходы помимо процентов с депозитов и купонов по ОВГЗ, а если нет - что тогда??! - карусель уже совсем гроши приносит
А кто мешает работу работать? Интересно, за что же вы жили, когда расписывали свою эпопею с заработком в 2К в неделю... У меня на авто уходит больше на заправку... ну и 2К в неделю, это 8К в месяц. Этож минималка теперь. Идите на любую работу и работайте ))
asti написав:тут ещё и новые расходы нарисовались - на учебу... 😡😡😡
Ну какие же это расходы на учебу.... это откат на то, чтоб не попасть на зарплату в 170К ну нуле. Себе хоть не врите )))
Ой+ написав:От навіщо було ще не так давно оф.курс нагинати до 36? В чому геніальний задум?
Підготувати та натренувати "оленів", щоб своїм тупотом та ажіотажним попитом не положили економіку. Щоб в потрібний час не побігли обмінювати все на валюту, а хоч частину віднесли в ОВДП та допомогли Мінфіну. І спрацювало ж! Всьому свій час. Коли оф курс був 36, українці ще не були готові до оф курсу 39-40.
Кожен дивиться на ситуацію із своєї сторони. А НБУ несе відповідальність за всю множину можливих розвитків подій. Як завжди в нас майже кожний вибір - це НЕ той вибір який правильний, а вибір меншого зла.
Припущення: Для прикладу ви дивитесь на оф курс із негативом. Бо вам або вашим дітям треба було по такому курсу обмінювати зарплату для витрат у гривні. А багато хто навпаки завдяки цьому мав можливість купити $ на депозити по 37+
якби були такі "благі наміри" в еліти, то було би не те що маємо, а ще одну Швейцарію
Faceless Я розумію, що тут оголошення платні і все таке інше))
Але все ж таки для ЗСУ можна безкоштовно?)) Можна не стирати?
ЗАПРОШУЄМО НА ВИСОКООПЛАЧУВАНУ РОБОТУ!!!
Bobua написав:От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина! 🐝 Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??
Навіть, робота є для них високооплачувана💰💰💰 і вже 2р+ їх🦥🦥🦥 припрошують влаштуватись!
Успіх написав:
Hotab написав:asti там Успіх пропонував працевлаштувати бажаючих. Висока оплата, без затримок. Дружній колектив.
Так і є Навіть, приймаємо алкоголіків(правда неохоче), чи напівпридатних! Тож, якщо у вас грижа(і не одна), проблеми з шлунком, печінкою, нирками, легенями, тиск "скаче" і таке інше - не біда!)) Ви нам підходите!!!
20к зарплати і +/-60к премії будете отримувати в нас щомісяця!
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Звертайтесь в найближчий ТЦК і життя заграє новими барвами!!!
Realist написав:Кожен дивиться на ситуацію із своєї сторони. А НБУ несе відповідальність за всю множину можливих розвитків подій.
кто то вообще несет ответственность в стране за действия, слова? риторический вопрос
Короче, я начинаю понимать тактику и стратегию НБУ: осенью, когда все ждали роста, он опустил курс, а сейчас когда все ожидали падения или стабильности как минимум - повышает. Возможно осенью опять опустит...