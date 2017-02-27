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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11379113801138111382>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 108
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
9%
10
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
18%
19
39,50-40,00
36%
39
40,00-40,50
6%
7
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:41

  dimo_0n написав:
  ihorsic написав:Хто купив доллар по 12 той пожалкує. 😃😃😃

блин, а точно. Вспомнил как выгребал гривнедепо в те времена с банков, а мне товарищи говорили - Не вздумай, оно ещё откатиться... Лет 10-15 с тех времён прошло пока х3.5 откатился)))

С начала войнухи так же брал бакс через конвертдепо по 36.6...
А с начала года дёрнул черт в гривняху сыграть... Благо там всего лям и конец крайнего через 2 месяца... Нужно не играть в эту дурость, а бакс брать как ранее..

Хорошо если есть доходы помимо процентов с депозитов
и купонов по ОВГЗ, а если нет - что тогда??! - карусель уже совсем гроши приносит, а тут ещё и новые расходы нарисовались - на учебу... 😡😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Хорошо если есть доходы помимо процентов с депозитов
и купонов по ОВГЗ, а если нет - что тогда??!

Проїдати тіло депозитів і ОВДП і як переважна більшість - шукати роботу
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Хорошо если есть доходы помимо процентов с депозитов
и купонов по ОВГЗ, а если нет - что тогда??! - карусель уже совсем гроши приносит

А кто мешает работу работать?
Интересно, за что же вы жили, когда расписывали свою эпопею с заработком в 2К в неделю... У меня на авто уходит больше на заправку... ну и 2К в неделю, это 8К в месяц. Этож минималка теперь. Идите на любую работу и работайте ))
  asti написав:тут ещё и новые расходы нарисовались - на учебу... 😡😡😡

Ну какие же это расходы на учебу.... это откат на то, чтоб не попасть на зарплату в 170К ну нуле. Себе хоть не врите )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:55

Добрий день. Де можна знайти середньозважений курс НБУ польського злотого окремо за 202 рок та за 2023 рік. Дякую
1981nadiya
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:14

  ihorsic написав:Все вище і вище... Де долара зупинка? В комуні? Чи який план НБУ...

ще одна загадка
  Ой+ написав:Зображення
https://24tv.ua/economy/kurs-dolara-ukr ... i_n2537915
От навіщо було ще не так давно оф.курс нагинати до 36? В чому геніальний задум?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:17

  Realist написав:
  Ой+ написав:От навіщо було ще не так давно оф.курс нагинати до 36? В чому геніальний задум?

Підготувати та натренувати "оленів", щоб своїм тупотом та ажіотажним попитом не положили економіку. Щоб в потрібний час не побігли обмінювати все на валюту, а хоч частину віднесли в ОВДП та допомогли Мінфіну.
І спрацювало ж!
Всьому свій час. Коли оф курс був 36, українці ще не були готові до оф курсу 39-40.

Кожен дивиться на ситуацію із своєї сторони. А НБУ несе відповідальність за всю множину можливих розвитків подій.
Як завжди в нас майже кожний вибір - це НЕ той вибір який правильний, а вибір меншого зла.

Припущення: Для прикладу ви дивитесь на оф курс із негативом. Бо вам або вашим дітям треба було по такому курсу обмінювати зарплату для витрат у гривні. А багато хто навпаки завдяки цьому мав можливість купити $ на депозити по 37+

якби були такі "благі наміри" в еліти, то було би не те що маємо, а ще одну Швейцарію
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Кожен дивиться на ситуацію із своєї сторони. А НБУ несе відповідальність за всю множину можливих розвитків подій.
кто то вообще несет ответственность в стране за действия, слова? риторический вопрос
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:27

  1981nadiya написав:Добрий день. Де можна знайти середньозважений курс НБУ польського злотого окремо за 202 рок та за 2023 рік. Дякую

https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:57

Ласкаво просимо!!!

Faceless
Я розумію, що тут оголошення платні і все таке інше))

Але все ж таки для ЗСУ можна безкоштовно?)) Можна не стирати? :D


ЗАПРОШУЄМО НА ВИСОКООПЛАЧУВАНУ РОБОТУ!!!
  Bobua написав:От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина! 🐝
Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??

Навіть, робота є для них високооплачувана💰💰💰 і вже 2р+ їх🦥🦥🦥 припрошують влаштуватись!
  Успіх написав:
  Hotab написав:asti
там Успіх пропонував працевлаштувати бажаючих.
Висока оплата, без затримок. Дружній колектив.

Так і є :D
Навіть, приймаємо алкоголіків(правда неохоче), чи напівпридатних! :mrgreen:
Тож, якщо у вас грижа(і не одна), проблеми з шлунком, печінкою, нирками, легенями, тиск "скаче" і таке інше - не біда!))
Ви нам підходите!!! :lol:

20к зарплати і +/-60к премії будете отримувати в нас щомісяця!

Ну, а якщо на здоров'я значних скарг немає, то можете влаштуватись на роботу за 5-6-7км від нас і вже отримувати значно більше!!!
20к зарплата + 100к премія і + 70к доплата по новому закону!
Тож, можете отримувати щомісяця майже 200Кгрн!!!

Поспішайте працевлаштуватись, бо через 2-3місяці можуть ломанутись наші з-за кордону і зайняти вакантні місця! :mrgreen:

Ласкаво просимо!!!

Звертайтесь в найближчий ТЦК і життя заграє новими барвами!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:04

  Proofy написав:
  Realist написав:Кожен дивиться на ситуацію із своєї сторони. А НБУ несе відповідальність за всю множину можливих розвитків подій.
кто то вообще несет ответственность в стране за действия, слова? риторический вопрос

Короче, я начинаю понимать тактику и стратегию НБУ: осенью, когда все ждали роста, он опустил курс, а сейчас когда все ожидали падения или стабильности как минимум - повышает. Возможно осенью опять опустит...
asti
 
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