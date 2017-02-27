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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11379113801138111382

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 108
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
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2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
9%
10
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
18%
19
39,50-40,00
36%
39
40,00-40,50
6%
7
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Короче, я начинаю понимать тактику и стратегию НБУ: осенью, когда все ждали роста, он опустил курс, а сейчас когда все ожидали падения или стабильности как минимум - повышает.

  Realist написав:Підготувати та натренувати "оленів", щоб своїм тупотом та ажіотажним попитом не положили економіку. Щоб в потрібний час не побігли обмінювати все на валюту, а хоч частину віднесли в ОВДП та допомогли Мінфіну.
І спрацювало ж!

В мене якраз осінню було відчуття, що блефують. Ситуація розвивається динамічно і на жаль не дуже оптимістично, тому досвід попередніх років із сезонними коливаннями якось не дуже і придатний.
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  Realist написав:Припущення: Для прикладу ви дивитесь на оф курс із негативом. Бо вам або вашим дітям треба було по такому курсу обмінювати зарплату для витрат у гривні. А багато хто навпаки завдяки цьому мав можливість купити $ на депозити по 37+

Я якраз швидше до других відношусь. Особливо не маю надії та і бажання щось накрутити, але хоча би більш менш зафіксувати вже зароблене то відчуваю обов'язок і необхідність перед сім'єю.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:35

  asti написав:
  Proofy написав:
  Realist написав:Кожен дивиться на ситуацію із своєї сторони. А НБУ несе відповідальність за всю множину можливих розвитків подій.
кто то вообще несет ответственность в стране за действия, слова? риторический вопрос

Короче, я начинаю понимать тактику и стратегию НБУ: осенью, когда все ждали роста, он опустил курс, а сейчас когда все ожидали падения или стабильности как минимум - повышает. Возможно осенью опять опустит...

поливає проти вітру
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:50

  Успіх написав:Faceless
Я розумію, що тут оголошення платні і все таке інше))

Але все ж таки для ЗСУ можна безкоштовно?)) Можна не стирати? :D


ЗАПРОШУЄМО НА ВИСОКООПЛАЧУВАНУ РОБОТУ!!!
  Bobua написав:От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина! 🐝
Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??

Навіть, робота є для них високооплачувана💰💰💰 і вже 2р+ їх🦥🦥🦥 припрошують влаштуватись!
  Успіх написав:
  Hotab написав:asti
там Успіх пропонував працевлаштувати бажаючих.
Висока оплата, без затримок. Дружній колектив.

Так і є :D
Навіть, приймаємо алкоголіків(правда неохоче), чи напівпридатних! :mrgreen:
Тож, якщо у вас грижа(і не одна), проблеми з шлунком, печінкою, нирками, легенями, тиск "скаче" і таке інше - не біда!))
Ви нам підходите!!! :lol:

20к зарплати і +/-60к премії будете отримувати в нас щомісяця!

Ну, а якщо на здоров'я значних скарг немає, то можете влаштуватись на роботу за 5-6-7км від нас і вже отримувати значно більше!!!
20к зарплата + 100к премія і + 70к доплата по новому закону!
Тож, можете отримувати щомісяця майже 200Кгрн!!!

Поспішайте працевлаштуватись, бо через 2-3місяці можуть ломанутись наші з-за кордону і зайняти вакантні місця! :mrgreen:

Ласкаво просимо!!!

Звертайтесь в найближчий ТЦК і життя заграє новими барвами!!!

Нацист
Олежан
 
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