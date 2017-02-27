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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:11
asti написав:
Короче, я начинаю понимать тактику и стратегию НБУ: осенью, когда все ждали роста, он опустил курс, а сейчас когда все ожидали падения или стабильности как минимум - повышает.
Realist написав:
Підготувати та натренувати "оленів", щоб своїм тупотом та ажіотажним попитом не положили економіку. Щоб в потрібний час не побігли обмінювати все на валюту, а хоч частину віднесли в ОВДП та допомогли Мінфіну.
І спрацювало ж!
В мене якраз осінню було відчуття, що блефують. Ситуація розвивається динамічно і на жаль не дуже оптимістично, тому досвід попередніх років із сезонними коливаннями якось не дуже і придатний.
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Realist написав:
Припущення: Для прикладу ви дивитесь на оф курс із негативом. Бо вам або вашим дітям треба було по такому курсу обмінювати зарплату для витрат у гривні. А багато хто навпаки завдяки цьому мав можливість купити $ на депозити по 37+
Я якраз швидше до других відношусь. Особливо не маю надії та і бажання щось накрутити, але хоча би більш менш зафіксувати вже зароблене то відчуваю обов'язок і необхідність перед сім'єю.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:35
asti написав: Proofy написав: Realist написав:
Кожен дивиться на ситуацію із своєї сторони. А НБУ несе відповідальність за всю множину можливих розвитків подій.
кто то вообще несет ответственность в стране за действия, слова? риторический вопрос
Короче, я начинаю понимать тактику и стратегию НБУ: осенью, когда все ждали роста, он опустил курс, а сейчас когда все ожидали падения или стабильности как минимум - повышает. Возможно осенью опять опустит...
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:50
Успіх написав:Faceless
Я розумію, що тут оголошення платні і все таке інше))
Але все ж таки для ЗСУ можна безкоштовно?)) Можна не стирати?
ЗАПРОШУЄМО НА ВИСОКООПЛАЧУВАНУ РОБОТУ!!!
Bobua написав:
От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина! 🐝
Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??
Навіть, робота є для них високооплачувана💰💰💰 і вже 2р+ їх🦥🦥🦥 припрошують влаштуватись!
Успіх написав: Hotab написав:asti
там Успіх пропонував працевлаштувати бажаючих.
Висока оплата, без затримок. Дружній колектив.
Так і є
Навіть, приймаємо алкоголіків(правда неохоче), чи напівпридатних!
Тож, якщо у вас грижа(і не одна), проблеми з шлунком, печінкою, нирками, легенями, тиск "скаче" і таке інше - не біда!))Ви нам підходите!!!
20к зарплати і +/-60к премії будете отримувати в нас щомісяця!
Ну, а якщо на здоров'я значних скарг немає, то можете влаштуватись на роботу за 5-6-7км від нас і вже отримувати значно більше!!!
20к зарплата + 100к премія і + 70к доплата по новому закону!
Тож, можете отримувати щомісяця майже 200Кгрн!!!
Поспішайте працевлаштуватись, бо через 2-3місяці можуть ломанутись наші з-за кордону і зайняти вакантні місця!
Ласкаво просимо!!!
Звертайтесь в найближчий ТЦК і життя заграє новими барвами!!!
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