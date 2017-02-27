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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:35
asti написав: Proofy написав: Realist написав:
Кожен дивиться на ситуацію із своєї сторони. А НБУ несе відповідальність за всю множину можливих розвитків подій.
кто то вообще несет ответственность в стране за действия, слова? риторический вопрос
Короче, я начинаю понимать тактику и стратегию НБУ: осенью, когда все ждали роста, он опустил курс, а сейчас когда все ожидали падения или стабильности как минимум - повышает. Возможно осенью опять опустит...
поливає проти вітру
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flyman
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:27
Вот это курс задрали перед выходными.
Я, конечно, верю на откат, но эти качели надоели. Завтра же за помощь нам проголосуют в США?
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Andrey2512
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:35
Andrey2512 написав:
Вот это курс задрали перед выходными.
Я, конечно, верю на откат, но эти качели надоели. Завтра же за помощь нам проголосуют в США?
Ну скільки можна носитися з тією амеро допомогою, там 7.75 ярда на 1.5 року, багато це чи мало?
400 лямів в місяць. За тиждень навіть весною ми зливаємо більше.
Так що девальвуємо далі.
Хоча НБУ любить гратися словами, може і замутить відкат до 39, потім заявить про збільшення пропозиції валюти, якого не було, а потім знову будемо девальвувати, бо західної допомоги замало.
Треба затягнути паски, щоб потім не зірвало різьбу в декілька раз як в 2015-му...
Столиця приймає по 40, продаж 40.10 і дороще.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:40
Andrey2512 написав:
Вот это курс задрали перед выходными.
Я, конечно, верю на откат, но эти качели надоели. Завтра же за помощь нам проголосуют в США?
це ухилянти гойдають лодку
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flyman
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:44
Andrey2512 написав:
завтра же за помощь нам проголосуют в США?
в США завтра помощь проголосуют,
но не нам
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flysoulfly
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:44
flysoulfly написав: Andrey2512 написав:
завтра же за помощь нам проголосуют в США?
в США завтра помощь проголосуют,
но не нам
нам проголосуют
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Олежан
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:46
flyman написав: Andrey2512 написав:
Вот это курс задрали перед выходными.
Я, конечно, верю на откат, но эти качели надоели. Завтра же за помощь нам проголосуют в США?
це ухилянти гойдають лодку
лодку на Тисі?)
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:46
flyman написав: Andrey2512 написав:
Я, конечно, верю на откат, но эти качели надоели.
це ухилянти гойдають лодку
"Верещагин, уходи с баркаса!"©
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:48
flyman написав: Andrey2512 написав:
Вот это курс задрали перед выходными.
Я, конечно, верю на откат, но эти качели надоели. Завтра же за помощь нам проголосуют в США?
це ухилянти гойдають човен
Ніт, справжні ухилянти купують ОВДП в 24-му і кайфують, одним оком дивлячись на курс в обмінках, іншим оком замальовують кружечками на календарі скільки днів залишилось до 17-го липня, дати коли вже ТЦК може трохи общипати ту облізлу курку, яка не зайде вчасно до курятника
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:48
Олежан написав: flysoulfly написав: Andrey2512 написав:
завтра же за помощь нам проголосуют в США?
в США завтра помощь проголосуют,
но не нам
нам проголосуют
нам, но не завтра
а например, в июле
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