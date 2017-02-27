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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11379113801138111382

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 108
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
9%
10
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
18%
19
39,50-40,00
36%
39
40,00-40,50
6%
7
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:35

  asti написав:
  Proofy написав:
  Realist написав:Кожен дивиться на ситуацію із своєї сторони. А НБУ несе відповідальність за всю множину можливих розвитків подій.
кто то вообще несет ответственность в стране за действия, слова? риторический вопрос

Короче, я начинаю понимать тактику и стратегию НБУ: осенью, когда все ждали роста, он опустил курс, а сейчас когда все ожидали падения или стабильности как минимум - повышает. Возможно осенью опять опустит...

поливає проти вітру
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вот это курс задрали перед выходными.

Я, конечно, верю на откат, но эти качели надоели. Завтра же за помощь нам проголосуют в США?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:35

  Andrey2512 написав:Вот это курс задрали перед выходными.

Я, конечно, верю на откат, но эти качели надоели. Завтра же за помощь нам проголосуют в США?

Ну скільки можна носитися з тією амеро допомогою, там 7.75 ярда на 1.5 року, багато це чи мало?
400 лямів в місяць. За тиждень навіть весною ми зливаємо більше.
Так що девальвуємо далі.
Хоча НБУ любить гратися словами, може і замутить відкат до 39, потім заявить про збільшення пропозиції валюти, якого не було, а потім знову будемо девальвувати, бо західної допомоги замало.
Треба затягнути паски, щоб потім не зірвало різьбу в декілька раз як в 2015-му...
Столиця приймає по 40, продаж 40.10 і дороще.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:40

  Andrey2512 написав:Вот это курс задрали перед выходными.

Я, конечно, верю на откат, но эти качели надоели. Завтра же за помощь нам проголосуют в США?

це ухилянти гойдають лодку
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:44

  Andrey2512 написав:завтра же за помощь нам проголосуют в США?
в США завтра помощь проголосуют,
но не нам
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:44

  flysoulfly написав:
  Andrey2512 написав:завтра же за помощь нам проголосуют в США?
в США завтра помощь проголосуют,
но не нам

нам проголосуют
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:46

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Вот это курс задрали перед выходными.

Я, конечно, верю на откат, но эти качели надоели. Завтра же за помощь нам проголосуют в США?

це ухилянти гойдають лодку

лодку на Тисі?)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:46

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Я, конечно, верю на откат, но эти качели надоели.

це ухилянти гойдають лодку
"Верещагин, уходи с баркаса!"©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:48

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Вот это курс задрали перед выходными.

Я, конечно, верю на откат, но эти качели надоели. Завтра же за помощь нам проголосуют в США?

це ухилянти гойдають човен

Ніт, справжні ухилянти купують ОВДП в 24-му і кайфують, одним оком дивлячись на курс в обмінках, іншим оком замальовують кружечками на календарі скільки днів залишилось до 17-го липня, дати коли вже ТЦК може трохи общипати ту облізлу курку, яка не зайде вчасно до курятника :!: :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:48

  Олежан написав:
  flysoulfly написав:
  Andrey2512 написав:завтра же за помощь нам проголосуют в США?
в США завтра помощь проголосуют,
но не нам

нам проголосуют
нам, но не завтра

а например, в июле
flysoulfly
 
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