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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:18
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Acceptus
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:24
Осенью полтос. Не ждем, а готовимся.
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Moneta
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:34
Moneta написав:
Осенью полтос. Не ждем, а готовимся.
Завтра, после голосования в США по помощи Украине примерно поймем, что будет осенью.
50,00 многовато конечно. Но 42,00 точно можем увидеть осенью.
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Victor8
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:46
Успіх написав:
А що ви всі дивуєтесь сільському валютчику, як он Ідея приймає на 3х-місячний депо пА40
Ну, напевне знали який курс буде на видачу!
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Qwerty
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:52
Игорь Алексеевич написав: asti написав:
Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди!
Вы пару дней не видели курс 38,5, поэтому сходите в оптику и купите очки, а то не заметите и 37,5)) На днях у кого со зрением проблема, обменники выставят повторно 38,5.))
Хотя у вас курс считается по новой методике - в просо кг и поедание его колич. курей))Забудьте цифру 37 назавжди!
Опять 40 или 50
Так, вже 40, прогнозист ви наш! Де 37,20?!
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Qwerty
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:00
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав: asti написав:
Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди!
Вы пару дней не видели курс 38,5, поэтому сходите в оптику и купите очки, а то не заметите и 37,5)) На днях у кого со зрением проблема, обменники выставят повторно 38,5.))
Хотя у вас курс считается по новой методике - в просо кг и поедание его колич. курей))Забудьте цифру 37 назавжди!
Опять 40 или 50
Так, вже 40, прогнозист ви наш! Де 37,20?!
Справжнім прогнозистам курс долара вже не цікавий. Вони «уставили взор» на євро! Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Hotab
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