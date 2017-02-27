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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11380113811138211383

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 108
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
9%
10
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
18%
19
39,50-40,00
36%
39
40,00-40,50
6%
7
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:18

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Я, конечно, верю на откат, но эти качели надоели.

це ухилянти гойдають лодку
"Верещагин, уходи с баркаса!"©

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:24

Осенью полтос. Не ждем, а готовимся.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:34

  Moneta написав:Осенью полтос. Не ждем, а готовимся.

Завтра, после голосования в США по помощи Украине примерно поймем, что будет осенью.
50,00 многовато конечно. Но 42,00 точно можем увидеть осенью.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:46

  Успіх написав:А що ви всі дивуєтесь сільському валютчику, як он Ідея приймає на 3х-місячний депо пА40 :lol:

Ну, напевне знали який курс буде на видачу!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:52

  Игорь Алексеевич написав:
  asti написав:Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди!
Вы пару дней не видели курс 38,5, поэтому сходите в оптику и купите очки, а то не заметите и 37,5)) На днях у кого со зрением проблема, обменники выставят повторно 38,5.))
Хотя у вас курс считается по новой методике - в просо кг и поедание его колич. курей))

Забудьте цифру 37 назавжди! Опять 40 или 50 :P

Так, вже 40, прогнозист ви наш! Де 37,20?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:00

  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  asti написав:Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди!
Вы пару дней не видели курс 38,5, поэтому сходите в оптику и купите очки, а то не заметите и 37,5)) На днях у кого со зрением проблема, обменники выставят повторно 38,5.))
Хотя у вас курс считается по новой методике - в просо кг и поедание его колич. курей))

Забудьте цифру 37 назавжди! Опять 40 или 50 :P

Так, вже 40, прогнозист ви наш! Де 37,20?!

Справжнім прогнозистам курс долара вже не цікавий. Вони «уставили взор» на євро!


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:35

  Moneta написав:Осенью полтос. Не ждем, а готовимся.

Я на Новий рік 50 заклав (писав про це 1.5 міс. тому). Але в мене є недолік, занадто оптимістичний в прогнозах. :(
Швидкість девальваційного процесу, мене м'яко кажучи бентежить. І це не осінь, і з інфляцією все гаразд.
oleg49
 
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