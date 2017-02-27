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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:02
citramon написав: Дюрі-бачі написав: asti написав:
Хорошо если есть доходы помимо процентов с депозитов
и купонов по ОВГЗ, а если нет - что тогда??!
Проїдати тіло депозитів і ОВДП і як переважна більшість - шукати роботу
Важко не погодитись.
Бо якщо людина хоче мати лише безризиковий профіт на свій капітал, то іншого шляху немає.
Можливо, от сьогодні, здав по 40,10 і відкупив по 39,95-97; заробив щось біля 600 грн, - та ж хіба це гроші, враховуючи
що моя гривня за день здешевшала десь на 100 баксів.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:03
Investor_K написав:
Охоронцем у супермаркеті, наприклад
Дуже смішно, ухилянт який чекає своїх і ніколи не піде в ЗСУ, взяв пораду на олівець((((
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