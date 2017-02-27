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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11381113821138311384

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 109
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
36%
39
40,00-40,50
6%
7
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:02

  citramon написав:
  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:Хорошо если есть доходы помимо процентов с депозитов
и купонов по ОВГЗ, а если нет - что тогда??!

Проїдати тіло депозитів і ОВДП і як переважна більшість - шукати роботу

Важко не погодитись.
Бо якщо людина хоче мати лише безризиковий профіт на свій капітал, то іншого шляху немає.

Можливо, от сьогодні, здав по 40,10 і відкупив по 39,95-97; заробив щось біля 600 грн, - та ж хіба це гроші, враховуючи
що моя гривня за день здешевшала десь на 100 баксів. :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:03

  Investor_K написав:Охоронцем у супермаркеті, наприклад

Дуже смішно, ухилянт який чекає своїх і ніколи не піде в ЗСУ, взяв пораду на олівець((((
somilitark
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