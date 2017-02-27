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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:46
Успіх написав:
А що ви всі дивуєтесь сільському валютчику, як он Ідея приймає на 3х-місячний депо пА40
Ну, напевне знали який курс буде на видачу!
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Qwerty
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:52
Игорь Алексеевич написав: asti написав:
Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди!
Вы пару дней не видели курс 38,5, поэтому сходите в оптику и купите очки, а то не заметите и 37,5)) На днях у кого со зрением проблема, обменники выставят повторно 38,5.))
Хотя у вас курс считается по новой методике - в просо кг и поедание его колич. курей))Забудьте цифру 37 назавжди!
Опять 40 или 50
Так, вже 40, прогнозист ви наш! Де 37,20?!
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Qwerty
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:00
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав: asti написав:
Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди!
Вы пару дней не видели курс 38,5, поэтому сходите в оптику и купите очки, а то не заметите и 37,5)) На днях у кого со зрением проблема, обменники выставят повторно 38,5.))
Хотя у вас курс считается по новой методике - в просо кг и поедание его колич. курей))Забудьте цифру 37 назавжди!
Опять 40 или 50
Так, вже 40, прогнозист ви наш! Де 37,20?!
Справжнім прогнозистам курс долара вже не цікавий. Вони «уставили взор» на євро! Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Hotab
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:35
Moneta написав:
Осенью полтос. Не ждем, а готовимся.
Я на Новий рік 50 заклав в очікування (писав про це 1.5 міс. тому). Але в мене є недолік, занадто оптимістичний в прогнозах.
Швидкість девальваційного процесу, мене м'яко кажучи бентежить. І це не осінь, і з інфляцією все гаразд.
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oleg49
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:46
Moneta написав:
Осенью полтос. Не ждем, а готовимся.
Осенью 25-го, не раньше//))🤗🤗🤗
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asti
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:56
Дюрі-бачі написав: asti написав:
Хорошо если есть доходы помимо процентов с депозитов
и купонов по ОВГЗ, а если нет - что тогда??!
Проїдати тіло депозитів і ОВДП і як переважна більшість - шукати роботу
Важко не погодитись.
Бо якщо людина хоче мати лише безризиковий профіт на свій капітал, то іншого шляху немає.
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citramon
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:02
citramon написав: Дюрі-бачі написав: asti написав:
Хорошо если есть доходы помимо процентов с депозитов
и купонов по ОВГЗ, а если нет - что тогда??!
Проїдати тіло депозитів і ОВДП і як переважна більшість - шукати роботу
Важко не погодитись.
Бо якщо людина хоче мати лише безризиковий профіт на свій капітал, то іншого шляху немає.
Можливо, от сьогодні, здав по 40,10 і відкупив по 39,95-97; заробив щось біля 600 грн, - та ж хіба це гроші, враховуючи
що моя гривня за день здешевшала десь на 100 баксів.
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asti
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:33
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
Справжнім прогнозистам курс долара вже не цікавий. Вони «уставили взор» на євро!
Я очень рад, что вы следите за моими сообщениями.))
Ещё раз убеждаюсь, что вы диванный пенс. У меня так старики во дворе за машинами и соседями следят. Всегда знают даты и могут точно сказать время, месяц и число, кто с кем приехал и потом во сколько уехал.))
Так не потрібно слідкувати. Коли на гілках, які читаєш, пише черговий оракул - відразу згадуєш, що він писав раніше.
"но стоило один раз тр..хнуть овцу" ©
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kyk
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:47
сказочные персонажи с гривневыми депо и т.п. 2г. взад писал, шо будет и 40 и выше. да можно было заработать, но какой идиот решил, шо это будет длиться до конца войны и т.п. скажите ещё спс, шо вообще не забрали на нужды страны...
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:58
oleg49
вы лучше верте своим глазам в магазах а не статистики Минфина по инфляции.
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konstantin kirovograd
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