|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:12
Игорь Алексеевич
Ещё раз убеждаюсь, что вы диванный пенс.
«Вечерюю пиццу» на 470 грн «похавал»?
Бак полный? Монета есть?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11937
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 2213 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Суб 20 кві, 2024 01:16
чик написав:
сказочные персонажи с гривневыми депо и т.п. 2г. взад писал, шо будет и 40 и выше. да можно было заработать, но какой идиот решил, шо это будет длиться до конца войны и т.п. скажите ещё спс, шо вообще не забрали на нужды страны...
+100500
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 622
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 01:55
oleg49 написав:
і з інфляцією все гаразд
гарний жарт.
в магазини дружина ходить?
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 06:09
sergey_stasyuk555 написав: oleg49 написав:
і з інфляцією все гаразд
гарний жарт.
в магазини дружина ходить?
Не знаю як де а в нас багато що сильно подешевшало.
Сезонне здешевлення овочів (капуста молода по 40 проти 80 за минулий рік, цибулька зелена по 50, а минулого року по 150). Це повязано з аномально теплою весною.
Яйця курячі 20-27, як де.
А от іморт дорожчає, знайомі "перевожчики" кажуть що долар по 45 в ціну забивають.
ну і злотий по 12. До того ж в Польщі теж ціни сильно ростуть.
-
Волинь
-
-
- Повідомлень: 281
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2024 09:09
гречка була по 100 за кг (на піку паніки) зараз майже по 20 (!!)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16179
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 1592 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34122
|36858447
|
П'ят 19 кві, 2024 13:27
чик
|
|1951
|13220708
|
|
|7978
|23169217
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|