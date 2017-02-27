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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11381113821138311384

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 110
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
39
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:12

Игорь Алексеевич
Ещё раз убеждаюсь, что вы диванный пенс.


«Вечерюю пиццу» на 470 грн «похавал»?
Бак полный? Монета есть?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 01:16

  чик написав:сказочные персонажи с гривневыми депо и т.п. 2г. взад писал, шо будет и 40 и выше. да можно было заработать, но какой идиот решил, шо это будет длиться до конца войны и т.п. скажите ещё спс, шо вообще не забрали на нужды страны...

+100500
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 01:55

  oleg49 написав:і з інфляцією все гаразд

гарний жарт.
в магазини дружина ходить?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 06:09

  sergey_stasyuk555 написав:
  oleg49 написав:і з інфляцією все гаразд

гарний жарт.
в магазини дружина ходить?

Не знаю як де а в нас багато що сильно подешевшало.
Сезонне здешевлення овочів (капуста молода по 40 проти 80 за минулий рік, цибулька зелена по 50, а минулого року по 150). Це повязано з аномально теплою весною.
Яйця курячі 20-27, як де.
А от іморт дорожчає, знайомі "перевожчики" кажуть що долар по 45 в ціну забивають.
ну і злотий по 12. До того ж в Польщі теж ціни сильно ростуть.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:09

гречка була по 100 за кг (на піку паніки) зараз майже по 20 (!!)
greenozon
 
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