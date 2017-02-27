RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11381113821138311384

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 110
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
39
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:12

Игорь Алексеевич
Ещё раз убеждаюсь, что вы диванный пенс.


«Вечерюю пиццу» на 470 грн «похавал»?
Бак полный? Монета есть?
Hotab
 
Повідомлень: 11943
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2213 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 01:16

  чик написав:сказочные персонажи с гривневыми депо и т.п. 2г. взад писал, шо будет и 40 и выше. да можно было заработать, но какой идиот решил, шо это будет длиться до конца войны и т.п. скажите ещё спс, шо вообще не забрали на нужды страны...

+100500
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 622
З нами з: 02.07.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 01:55

  oleg49 написав:і з інфляцією все гаразд

гарний жарт.
в магазини дружина ходить?
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 21.05.23
Подякував: 18 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 06:09

  sergey_stasyuk555 написав:
  oleg49 написав:і з інфляцією все гаразд

гарний жарт.
в магазини дружина ходить?

Не знаю як де а в нас багато що сильно подешевшало.
Сезонне здешевлення овочів (капуста молода по 40 проти 80 за минулий рік, цибулька зелена по 50, а минулого року по 150). Це повязано з аномально теплою весною.
Яйця курячі 20-27, як де.
А от іморт дорожчає, знайомі "перевожчики" кажуть що долар по 45 в ціну забивають.
ну і злотий по 12. До того ж в Польщі теж ціни сильно ростуть.
Волинь
 
Повідомлень: 281
З нами з: 25.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:09

гречка була по 100 за кг (на піку паніки) зараз майже по 20 (!!)
greenozon
 
Повідомлень: 16179
З нами з: 01.06.14
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:27

Та, ціни задерли як не в коня корм, думали будуть багаті, тепер доводиться спускатися на грішну землю. Платня військовим не на них пішла, а в долар.
AndriyQ
 
Повідомлень: 148
З нами з: 04.07.15
Подякував: 34 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:57

  AndriyQ написав:Та, ціни задерли як не в коня корм, думали будуть багаті, тепер доводиться спускатися на грішну землю. Платня військовим не на них пішла, а в долар.
Як військовий, підтверджую. Долари треба купляти завжди. Якщо є можливість.
fin
 
Повідомлень: 778
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11381113821138311384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fin і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3411, 3412, 3413
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34122 36858499
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2024 13:27
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 194, 195, 196
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1951 13220725
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2024 09:30
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23169235
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron