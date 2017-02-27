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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 110
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
39
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:При каком курсе не будет разделение на синие, зелёный и 96 года баксы? Или что-то вечно при любых обстоятельствах?)
Коли буде дефіцит готівки.
  habibuban написав:Це війсковий на позиціях із окопа дивиться у бінокль на ворога, а сам думає, де ж йому купити доляри,

Ну коли я займався валютним туризмом, то більшість клієнток були дружинами військових, які думають про майбутнє, а не спускають всі гроші на шуби і айфони... Декому ця валюта, нажаль, пригодилась на лікування.
Дюрі-бачі
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