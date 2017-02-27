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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 кві, 2024 13:14
Andrey2512 написав:
При каком курсе не будет разделение на синие, зелёный и 96 года баксы? Или что-то вечно при любых обстоятельствах?)
Коли буде дефіцит готівки.
habibuban написав:
Це війсковий на позиціях із окопа дивиться у бінокль на ворога, а сам думає, де ж йому купити доляри,
Ну коли я займався валютним туризмом, то більшість клієнток були дружинами військових, які думають про майбутнє, а не спускають всі гроші на шуби і айфони... Декому ця валюта, нажаль, пригодилась на лікування.
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