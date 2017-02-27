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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 110
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
39
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:При каком курсе не будет разделение на синие, зелёный и 96 года баксы? Или что-то вечно при любых обстоятельствах?)
Коли буде дефіцит готівки.
  habibuban написав:Це війсковий на позиціях із окопа дивиться у бінокль на ворога, а сам думає, де ж йому купити доляри,

Ну коли я займався валютним туризмом, то більшість клієнток були дружинами військових, які думають про майбутнє, а не спускають всі гроші на шуби і айфони... Декому ця валюта, нажаль, пригодилась на лікування.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:25

flyman


вишукують в Києві варіанти поцмудити бюджетну єосельну сіську


Деякі мухи поцмудили університетську викладацьку сіську, а потім на них напала амнезія, і вони почали кричати «бюджетників на фронт!». Потім раптом невдобно вийшло, його писком натикали в його минуле. Але на фронт він все одно ні, сітківка туди її в качєль Відклеюється на 25 повідомленні в день .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:42

  Hotab написав:flyman


вишукують в Києві варіанти поцмудити бюджетну єосельну сіську


Деякі мухи поцмудили університетську викладацьку сіську, а потім на них напала амнезія, і вони почали кричати «бюджетників на фронт!». Потім раптом невдобно вийшло, його писком натикали в його минуле. Але на фронт він все одно ні, сітківка туди її в качєль Відклеюється на 25 повідомленні в день .
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Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:13

Осталось несколько часов, что бы народ успел затарится по 40. А то после голосования в США про помощь увидим в обменниках курс 50))
Все затарились синим с номерами по порядку и положили в сундук?. Теперь будет жаль с таким добром расставаться :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:31

  Hotab написав: Але на фронт він все одно ні, сітківка туди її в качєль Відклеюється на 25 повідомленні в день .

Пан хоче зіграти в рулєтку і сподівається, що справа його загубилась і до свіжепридбаних
і мєгаприбуткових ОВДП нікому не буде діла, штрафи і розшук поліцією якось самі розсмоктаються, але це сумнівні надії і сподівання, не прийде черговий відсотковий купон, постукає в двері дільничий і муха про щось почне здогадуватись))))

По курсу, підросли, найвужче 40.10 на 40.15.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:34

Игорь Алексеевич

Все затарились синим с номерами по порядку и положили в сундук?. Теперь будет жаль с таким добром расставаться :P


Настають чергові «з понеділка», коли знов на 37.20 не пішли.
Hotab
 
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