Коли буде дефіцит готівки.
Ну коли я займався валютним туризмом, то більшість клієнток були дружинами військових, які думають про майбутнє, а не спускають всі гроші на шуби і айфони... Декому ця валюта, нажаль, пригодилась на лікування.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 кві, 2024 13:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Коли буде дефіцит готівки.
Ну коли я займався валютним туризмом, то більшість клієнток були дружинами військових, які думають про майбутнє, а не спускають всі гроші на шуби і айфони... Декому ця валюта, нажаль, пригодилась на лікування.
Додано: Суб 20 кві, 2024 14:25
flyman
Деякі мухи поцмудили університетську викладацьку сіську, а потім на них напала амнезія, і вони почали кричати «бюджетників на фронт!». Потім раптом невдобно вийшло, його писком натикали в його минуле. Але на фронт він все одно ні, сітківка туди її в качєль Відклеюється на 25 повідомленні в день .
Додано: Суб 20 кві, 2024 14:42
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:13
Осталось несколько часов, что бы народ успел затарится по 40. А то после голосования в США про помощь увидим в обменниках курс 50))
Все затарились синим с номерами по порядку и положили в сундук?. Теперь будет жаль с таким добром расставаться
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:31
Пан хоче зіграти в рулєтку і сподівається, що справа його загубилась і до свіжепридбаних
і мєгаприбуткових ОВДП нікому не буде діла, штрафи і розшук поліцією якось самі розсмоктаються, але це сумнівні надії і сподівання, не прийде черговий відсотковий купон, постукає в двері дільничий і муха про щось почне здогадуватись))))
По курсу, підросли, найвужче 40.10 на 40.15.
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:34
Игорь Алексеевич
Вчергове подали вже точно останній фірмовий вагон «Лєксеіч»
Настають чергові «з понеділка», коли знов на 37.20 не пішли.
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