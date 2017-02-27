Коли буде дефіцит готівки.
Ну коли я займався валютним туризмом, то більшість клієнток були дружинами військових, які думають про майбутнє, а не спускають всі гроші на шуби і айфони... Декому ця валюта, нажаль, пригодилась на лікування.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 кві, 2024 13:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Коли буде дефіцит готівки.
Ну коли я займався валютним туризмом, то більшість клієнток були дружинами військових, які думають про майбутнє, а не спускають всі гроші на шуби і айфони... Декому ця валюта, нажаль, пригодилась на лікування.
Додано: Суб 20 кві, 2024 14:25
flyman
Деякі мухи поцмудили університетську викладацьку сіську, а потім на них напала амнезія, і вони почали кричати «бюджетників на фронт!». Потім раптом невдобно вийшло, його писком натикали в його минуле. Але на фронт він все одно ні, сітківка туди її в качєль Відклеюється на 25 повідомленні в день .
Додано: Суб 20 кві, 2024 14:42
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:13
Осталось несколько часов, что бы народ успел затарится по 40. А то после голосования в США про помощь увидим в обменниках курс 50))
Все затарились синим с номерами по порядку и положили в сундук?. Теперь будет жаль с таким добром расставаться
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:31
Пан хоче зіграти в рулєтку і сподівається, що справа його загубилась і до свіжепридбаних
і мєгаприбуткових ОВДП нікому не буде діла, штрафи і розшук поліцією якось самі розсмоктаються, але це сумнівні надії і сподівання, не прийде черговий відсотковий купон, постукає в двері дільничий і муха про щось почне здогадуватись))))
По курсу, підросли, найвужче 40.10 на 40.15.
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:34
Игорь Алексеевич
Вчергове подали вже точно останній фірмовий вагон «Лєксеіч»
Настають чергові «з понеділка», коли знов на 37.20 не пішли.
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:39
Опять старик пришёл с наливайки)) Там всем своим поклонникам рассказал утинные истроии про воздушные бои. Ты обычный ремонтник, который небо не видел)) Диванный летун из ютуба, у которого обычна кличка птички дя...л..))
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:42
Игорь Алексеевич
Да хоть ассенизатор. Тебе то шо. Мне вот например не интесно кто ты. Чтобы не иметь презрения ко всей профессии.
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:46
Петросяните? не смішно!
Там грошима в допомозі 7.75 ярдів на 1.5 роки причому в кредит.
400 мільйонів в місяць, нам треба курс 50 чи 60 щоб зливати не більше мільярда валюти в місяць, а не як зараз більше 2-х мільярдів весною і 3 або навіть 3 з гаком зимою і осінню.
Ми не можемо собі такого рівня валютне марнотратство. Прийде 18 ярдів євро від ЄС в цьому році, Ну може ярда 4 від США, але при сьогоднішньому курсу ми зільємо ярдів 30, а в наступному році ЄС нальє тільки 10 ярдів євро і США 3 с копійками, нам треба затягнути паски, щоб потім не було кратних девалів.
Так що 40 це останній шанс придбати валюту, бо поки йдемо наверх, може десь на рівні 42 в кінці весни або літом трохи перепочине НБУ, а може і ні((((
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|