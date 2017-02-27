А военную помощь вы не считаете, на которую мы тратили валюту. Теперь она остаётся в золот. резерве. Плюс играли панич. и спек. настроения у общества и бизнеса.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:52
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 20 кві, 2024 16:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вже є інформація про рівень інтервенцій НБУ за минулий тиждень, 695 лямів долой з резервів, це дуже багато як для посівної і весни, треба девальвувати далі щоб зливати менше валюти, також не зайвим буде трохи побрити депозитчиків і ОВДПешників, і так за останні півтора роки вони в добрих плюсах, треба зтопити трохи жиру, щоб надмірно сало не наростало)))
Кто зайшов в депо і ОВДП в цьому році в жирнючому мінусі, зараз будуть активно пригати в валюту, це також додатковий попит на вкв, тому я не згодний з НБУ в його повільному девалі, треба одразу рубати хвіст котіку і йти на 45, щоб вже не було зайвих рухів у тих, хто хоче всидіти на 2-х стільцях і вчасно запригнути в валюту намахав казіно, Андрійко знову всіх зробив...
Додано: Суб 20 кві, 2024 16:15
«Де у мух підшкірний жир» Зоологія, 8кл, Буча, видавництво п
somilitark
У когось місячні витрати з 140 дол піднімуться до 145.. на носові хустини
Додано: Суб 20 кві, 2024 16:18
Подивіться на минулий рік, коли йшла допомога від ЄС і США, що тоді не треба було закупати зброю?
Минулого року йшли приблизно такого ж рівня інтервенції, так що нам дають одне, а дрони, форму, патрони, міни, медицинське забезпечення ми купуємо самі.
Плюс кому треба валюту той її купує, не граючи в азартні ігри з державою.
Якраз зараз багато депозитчіків куплять валюту, а не будуть ловити збитки на зменшиних ставках по депо і ОВДП, тому попит збільшиться від оленів, які розслабили булки з літа 2022-го
Хто взагалі вкинув мульку, що ми вже не будемо витрачати валюту на зброю?
У нас що була можливість Абрамси і Атакамси купити в американському воєнторзі і ми це робили, а зараз нададуть на шарік???
Додано: Суб 20 кві, 2024 16:47
Якщо чесно, то не зрозумів до чого цей спітч. Чи може я такий туповатий.
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