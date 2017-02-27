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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11383113841138511386

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 110
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
39
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Так що 40 це останній шанс придбати валюту,
А военную помощь вы не считаете, на которую мы тратили валюту. Теперь она остаётся в золот. резерве. Плюс играли панич. и спек. настроения у общества и бизнеса.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:52

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Так що 40 це останній шанс придбати валюту,
А военную помощь вы не считаете, на которую мы тратили валюту. Теперь она остаётся в золот. резерве. Плюс играли панич. и спек. настроения у общества и бизнеса.

Если сегодня проголосуют - завьра 37,5 ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Если сегодня проголосуют - завьра 37,5 ?
у всех почему то сразу наступает - завтра. завтра наступит постепенно к середине лета.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 16:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вже є інформація про рівень інтервенцій НБУ за минулий тиждень, 695 лямів долой з резервів, це дуже багато як для посівної і весни, треба девальвувати далі щоб зливати менше валюти, також не зайвим буде трохи побрити депозитчиків і ОВДПешників, і так за останні півтора роки вони в добрих плюсах, треба зтопити трохи жиру, щоб надмірно сало не наростало)))
Кто зайшов в депо і ОВДП в цьому році в жирнючому мінусі, зараз будуть активно пригати в валюту, це також додатковий попит на вкв, тому я не згодний з НБУ в його повільному девалі, треба одразу рубати хвіст котіку і йти на 45, щоб вже не було зайвих рухів у тих, хто хоче всидіти на 2-х стільцях і вчасно запригнути в валюту намахав казіно, Андрійко знову всіх зробив...
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 16:15

«Де у мух підшкірний жир» Зоологія, 8кл, Буча, видавництво п

somilitark
У когось місячні витрати з 140 дол піднімуться до 145.. на носові хустини
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 16:18

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Так що 40 це останній шанс придбати валюту,
А военную помощь вы не считаете, на которую мы тратили валюту. Теперь она остаётся в золот. резерве. Плюс играли панич. и спек. настроения у общества и бизнеса.

Подивіться на минулий рік, коли йшла допомога від ЄС і США, що тоді не треба було закупати зброю?
Минулого року йшли приблизно такого ж рівня інтервенції, так що нам дають одне, а дрони, форму, патрони, міни, медицинське забезпечення ми купуємо самі.
Плюс кому треба валюту той її купує, не граючи в азартні ігри з державою.
Якраз зараз багато депозитчіків куплять валюту, а не будуть ловити збитки на зменшиних ставках по депо і ОВДП, тому попит збільшиться від оленів, які розслабили булки з літа 2022-го 8)
Хто взагалі вкинув мульку, що ми вже не будемо витрачати валюту на зброю?
У нас що була можливість Абрамси і Атакамси купити в американському воєнторзі і ми це робили, а зараз нададуть на шарік??? :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 16:47

  habibuban написав:
  fin написав:Як військовий, підтверджую. Долари треба купляти завжди. Якщо є можливість.

Це війсковий на позиціях із окопа дивиться у бінокль на ворога, а сам думає, де ж йому купити доляри, і бачить дуже великий рекламний щит, на якому написано: "На позициях есть долларЫ, продавец - вова путен". Війсковій махає рукою зі словами: "Ааа, міраж!", та що сили кричить: "Хлопці, заряджай!".
Якщо чесно, то не зрозумів до чого цей спітч. Чи може я такий туповатий.
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