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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 кві, 2024 15:48
somilitark написав:
Так що 40 це останній шанс придбати валюту,
А военную помощь вы не считаете, на которую мы тратили валюту. Теперь она остаётся в золот. резерве. Плюс играли панич. и спек. настроения у общества и бизнеса.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 15:52
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Так що 40 це останній шанс придбати валюту,
А военную помощь вы не считаете, на которую мы тратили валюту. Теперь она остаётся в золот. резерве. Плюс играли панич. и спек. настроения у общества и бизнеса.
Если сегодня проголосуют - завьра 37,5 ?
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Investor_K
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Додано: Суб 20 кві, 2024 15:54
Investor_K написав:
Если сегодня проголосуют - завьра 37,5 ?
у всех почему то сразу наступает - завтра. завтра наступит постепенно к середине лета.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:11
Вже є інформація про рівень інтервенцій НБУ за минулий тиждень, 695 лямів долой з резервів, це дуже багато як для посівної і весни, треба девальвувати далі щоб зливати менше валюти, також не зайвим буде трохи побрити депозитчиків і ОВДПешників, і так за останні півтора роки вони в добрих плюсах, треба зтопити трохи жиру, щоб надмірно сало не наростало)))
Кто зайшов в депо і ОВДП в цьому році в жирнючому мінусі, зараз будуть активно пригати в валюту, це також додатковий попит на вкв, тому я не згодний з НБУ в його повільному девалі, треба одразу рубати хвіст котіку і йти на 45, щоб вже не було зайвих рухів у тих, хто хоче всидіти на 2-х стільцях і вчасно запригнути в валюту намахав казіно, Андрійко знову всіх зробив...
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:15
somilitark
У когось місячні витрати з 140 дол піднімуться до 145.. на носові хустини
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:18
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Так що 40 це останній шанс придбати валюту,
А военную помощь вы не считаете, на которую мы тратили валюту. Теперь она остаётся в золот. резерве. Плюс играли панич. и спек. настроения у общества и бизнеса.
Подивіться на минулий рік, коли йшла допомога від ЄС і США, що тоді не треба було закупати зброю?
Минулого року йшли приблизно такого ж рівня інтервенції, так що нам дають одне, а дрони, форму, патрони, міни, медицинське забезпечення ми купуємо самі.
Плюс кому треба валюту той її купує, не граючи в азартні ігри з державою.
Якраз зараз багато депозитчіків куплять валюту, а не будуть ловити збитки на зменшиних ставках по депо і ОВДП, тому попит збільшиться від оленів, які розслабили булки з літа 2022-го
Хто взагалі вкинув мульку, що ми вже не будемо витрачати валюту на зброю?
У нас що була можливість Абрамси і Атакамси купити в американському воєнторзі і ми це робили, а зараз нададуть на шарік???
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:47
habibuban написав: fin написав:
Як військовий, підтверджую. Долари треба купляти завжди. Якщо є можливість.
Це війсковий на позиціях із окопа дивиться у бінокль на ворога, а сам думає, де ж йому купити доляри, і бачить дуже великий рекламний щит, на якому написано: "На позициях есть долларЫ, продавец - вова путен". Війсковій махає рукою зі словами: "Ааа, міраж!", та що сили кричить: "Хлопці, заряджай!".
Якщо чесно, то не зрозумів до чого цей спітч. Чи може я такий туповатий.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 17:12
somilitark написав:
Вже є інформація про рівень інтервенцій НБУ за минулий тиждень, 695 лямів долой з резервів, це дуже багато як для посівної і весни, треба девальвувати далі щоб зливати менше валюти, також не зайвим буде трохи побрити депозитчиків і ОВДПешників, і так за останні півтора роки вони в добрих плюсах, треба зтопити трохи жиру, щоб надмірно сало не наростало)))
Кто зайшов в депо і ОВДП в цьому році в жирнючому мінусі, зараз будуть активно пригати в валюту, це також додатковий попит на вкв, тому я не згодний з НБУ в його повільному девалі, треба одразу рубати хвіст котіку і йти на 45, щоб вже не було зайвих рухів у тих, хто хоче всидіти на 2-х стільцях і вчасно запригнути в валюту намахав казіно, Андрійко знову всіх зробив...
Звісно що зробив!
А ви рахували: 2 трильйони на депозитах та ще майже трильйон в ОВДП, от і рахуйте скіко треба тих резервів і який курс щоби усе це врівноважити... 😐😐😐
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Додано: Суб 20 кві, 2024 17:14
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Если сегодня проголосуют - завьра 37,5 ?
у всех почему то сразу наступает - завтра. завтра наступит постепенно к середине лета.
Курс продовжує збільшуватися, забудьте про свої вангування. Йде війна. Якщо допомога буде недостатньою,курс буде рости, не до літа - до кінця військового стану.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 17:16
asti написав: somilitark написав:
Вже є інформація про рівень інтервенцій НБУ за минулий тиждень, 695 лямів долой з резервів, це дуже багато як для посівної і весни, треба девальвувати далі щоб зливати менше валюти, також не зайвим буде трохи побрити депозитчиків і ОВДПешників, і так за останні півтора роки вони в добрих плюсах, треба зтопити трохи жиру, щоб надмірно сало не наростало)))
Кто зайшов в депо і ОВДП в цьому році в жирнючому мінусі, зараз будуть активно пригати в валюту, це також додатковий попит на вкв, тому я не згодний з НБУ в його повільному девалі, треба одразу рубати хвіст котіку і йти на 45, щоб вже не було зайвих рухів у тих, хто хоче всидіти на 2-х стільцях і вчасно запригнути в валюту намахав казіно, Андрійко знову всіх зробив...
Звісно що зробив!
А ви рахували: 2 трильйони на депозитах та ще майже трильйон в ОВДП, от і рахуйте скіко треба тих резервів і який курс щоби усе це врівноважити... 😐😐😐
Грошей критично не вистачає,дії держави залежить від допомоги партнерів.
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