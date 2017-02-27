sens написав:
Курс продовжує збільшуватися, забудьте про свої вангування. Йде війна. Якщо допомога буде недостатньою,курс буде рости, не до літа - до кінця військового стану.
до 14 травня 2024?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 кві, 2024 17:27
до 14 травня 2024?
Додано: Суб 20 кві, 2024 17:38
Додано: Суб 20 кві, 2024 17:55
Да, вынужден согласиться, для большинства мещан Кропивницкого...
В самом деле что потеряет среднестатистический "бизнесмен" с заначкой в ххххх уе под матрасом от прихода известного всем мира - да ничего ровным счётом! Ценностно, ментально, мировоззренчески они ничем не отличаются от тех, прихода которых они, может быть, и не ждут но точно не боятся//)
Додано: Суб 20 кві, 2024 18:19
так, для довідки - переважна більшість з того трильйону ОВДП - це складова отих 2 трильйонів на депо тому вони не сумуються
Додано: Суб 20 кві, 2024 18:19
asti я про это говорю с начала войны. С добавкой, что обычный раб за минималку ничего не почувствует, кроме того, что еденица измерения получаемых дензнаков изменится. А элиты на потоках - там да, будет бида. Условный Буткевич будет вынужден отдать/делиться АТБ с "пятерочками"
Во всех войнах теряют потоки денег и власть, пытаясь удержать это все "рабами на минималке". Но такое не принято озвучвать. И удаляется. Так что не переживайте.
Додано: Суб 20 кві, 2024 18:31
перекличка огидних ждунів
а подумати макітрою, якщо орк тягне занюханий сральник вагою 50 кг за 5000 км, то воно тебе не помножить на ноль за штуку у.о.?
яке ж кончене(с)!
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