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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11384113851138611387

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 110
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
39
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:27

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Если сегодня проголосуют - завьра 37,5 ?
у всех почему то сразу наступает - завтра. завтра наступит постепенно к середине лета.

Курс продовжує збільшуватися, забудьте про свої вангування. Йде війна. Якщо допомога буде недостатньою,курс буде рости, не до літа - до кінця військового стану.

до 14 травня 2024?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:38

  flyman написав:до 14 травня 2024?

Ага, а потом через 60-90 дней перекладывается в ОВГЗ РФ и дальше наблюдаем за курсом, только уже рубля :D
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:55

  dimo_0n написав:
  flyman написав:до 14 травня 2024?

Ага, а потом через 60-90 дней перекладывается в ОВГЗ РФ и дальше наблюдаем за курсом, только уже рубля :D

Да, вынужден согласиться, для большинства мещан Кропивницкого...
В самом деле что потеряет среднестатистический "бизнесмен" с заначкой в ххххх уе под матрасом от прихода известного всем мира - да ничего ровным счётом! Ценностно, ментально, мировоззренчески они ничем не отличаются от тех, прихода которых они, может быть, и не ждут но точно не боятся//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:19

  asti написав: Звісно що зробив!
А ви рахували: 2 трильйони на депозитах та ще майже трильйон в ОВДП, от і рахуйте скіко треба тих резервів і який курс щоби усе це врівноважити... 😐😐😐

так, для довідки - переважна більшість з того трильйону ОВДП - це складова отих 2 трильйонів на депо 8) тому вони не сумуються
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:19

asti я про это говорю с начала войны. С добавкой, что обычный раб за минималку ничего не почувствует, кроме того, что еденица измерения получаемых дензнаков изменится. А элиты на потоках - там да, будет бида. Условный Буткевич будет вынужден отдать/делиться АТБ с "пятерочками" :D


Во всех войнах теряют потоки денег и власть, пытаясь удержать это все "рабами на минималке". Но такое не принято озвучвать. И удаляется. Так что не переживайте.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:31

  asti написав:.
В самом деле что потеряет среднестатистический "бизнесмен" с заначкой в ххххх уе под матрасом от прихода известного всем мира - да ничего ровным счётом!

перекличка огидних ждунів :evil:
а подумати макітрою, якщо орк тягне занюханий сральник вагою 50 кг за 5000 км, то воно тебе не помножить на ноль за штуку у.о.?
яке ж кончене(с)!
somilitark
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