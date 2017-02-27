sens написав:
Курс продовжує збільшуватися, забудьте про свої вангування. Йде війна. Якщо допомога буде недостатньою,курс буде рости, не до літа - до кінця військового стану.
до 14 травня 2024?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 кві, 2024 17:27
до 14 травня 2024?
Додано: Суб 20 кві, 2024 17:38
Додано: Суб 20 кві, 2024 17:55
Да, вынужден согласиться, для большинства мещан Кропивницкого...
В самом деле что потеряет среднестатистический "бизнесмен" с заначкой в ххххх уе под матрасом от прихода известного всем мира - да ничего ровным счётом! Ценностно, ментально, мировоззренчески они ничем не отличаются от тех, прихода которых они, может быть, и не ждут но точно не боятся//)
Додано: Суб 20 кві, 2024 18:19
так, для довідки - переважна більшість з того трильйону ОВДП - це складова отих 2 трильйонів на депо тому вони не сумуються
Додано: Суб 20 кві, 2024 18:19
asti я про это говорю с начала войны. С добавкой, что обычный раб за минималку ничего не почувствует, кроме того, что еденица измерения получаемых дензнаков изменится. А элиты на потоках - там да, будет бида. Условный Буткевич будет вынужден отдать/делиться АТБ с "пятерочками"
Во всех войнах теряют потоки денег и власть, пытаясь удержать это все "рабами на минималке". Но такое не принято озвучвать. И удаляется. Так что не переживайте.
Додано: Суб 20 кві, 2024 18:31
перекличка огидних ждунів
а подумати макітрою, якщо орк тягне занюханий сральник вагою 50 кг за 5000 км, то воно тебе не помножить на ноль за штуку у.о.?
яке ж кончене(с)!
Додано: Суб 20 кві, 2024 18:46
somilitark в кожної армії є декілька типів людей:
-Патріоти
-Ті хто легалізує на війні свої внутрішні хотілки(насильство/вбивство/знущання та інше)
-Ті хто за гроші
-Ті хто пробує знайти себе
-Тих кого примусили(бусікі гідності, воронок, уазик МВС РФ)
До яких ви можете віднести папу та сина, які сьодні вкоїли злочін тут. І це ніякі не москалі з унітазами...
Так скрізь. Та так завжди. Нижчого нового там немає. А те що пропаганда висловлює лише ту думку що вигідна у поточному стані - так це також всю дорогу було. Замполит, політрук/комісар. Це все не вчора з'явилося
Знайдіть інтерв'ю Зеленьского, як він рік/два тому казав - ми не можемо заганяти палками наших громадян на війну, воювати ми також повинні демократично, миж європейці...
Але закон що прийняли говорить про трохі інаке....
Коли москолят ловили військомати - ми ржали. Всі ЗМІ ржали та казали що в нас такого ніколи не буде, бо ми вільні та демократичні та якщо що - зкинемо владу... Але якось не на часі зараз. Куруселі, ОВДП, депозити, курс бакса
Всі ржали з зубів драконів.... А через рік ми самі їх встановлюємо..
Так що не переймайтеся. Всі ці методи давно всі знають, тільки раби весь час говорять мовою телевізорів
Востаннє редагувалось dimo_0n в Суб 20 кві, 2024 19:04, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 20 кві, 2024 18:57
Так і серед своїх є ті, що на ноль помножать, якщо в них буде 100 відсоткова інформація, що гроші вдома в сумці під лижком
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не розповідайте тут історії з марафону тут є флер для цього) Як би форум не дитячий, різні ситуації люди мають розуміти.
Зараз часто пролітає у людей думка а що б для них змінилося, всі розуміють що нічого.
Мій дід як жив в селі без дороги так би і жив та й живе і товариш так само робив би на сто наприклад. Просто люди бачать, що змін на краще не має, розкрадання, корупція, саджати вже не будемо. А мега патріоти які керували в моєму університеті майдан, і ходи по місту одна в іспанії з чоловіком патріотить, а інший НЕ воює, ось вам і новини.
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:16
Ви ще забули додати, що ми так само радіємо смертям росіян у наших телеграмах як вони нашим смертям у своїх що тільки підкреслює рівень абсурдності того що відбувається!
Але найвища точка абсурду, на мій погляд, це те що дві країни цілеспрямовано знищують одна одну на полі бою, обстрілюють ракетами, безпілотниками, знищують флот і при цьому Росія качає через нашу ГТС свій газ до Європи, а Нафтогаз, як ні в чому не бувало, отримує від неї сплату за це - все чітко з умовами контракту! 🤯🤯🤯
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