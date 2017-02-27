Додано: Суб 20 кві, 2024 18:46

в кожної армії є декілька типів людей:-Патріоти-Ті хто легалізує на війні свої внутрішні хотілки(насильство/вбивство/знущання та інше)-Ті хто за гроші-Ті хто пробує знайти себе-Тих кого примусили(бусікі гідності, воронок, уазик МВС РФ)До яких ви можете віднести папу та сина, які сьодні вкоїли злочін тут. І це ніякі не москалі з унітазами...Так скрізь. Та так завжди. Нижчого нового там немає. А те що пропаганда висловлює лише ту думку що вигідна у поточному стані - так це також всю дорогу було. Замполит, політрук/комісар. Це все не вчора з'явилосяЗнайдіть інтерв'ю Зеленьского, як він рік/два тому казав - ми не можемо заганяти палками наших громадян на війну, воювати ми також повинні демократично, миж європейці...Але закон що прийняли говорить про трохі інаке....Коли москолят ловили військомати - ми ржали. Всі ЗМІ ржали та казали що в нас такого ніколи не буде, бо ми вільні та демократичні та якщо що - зкинемо владу... Але якось не на часі зараз. Куруселі, ОВДП, депозити, курс баксаВсі ржали з зубів драконів.... А через рік ми самі їх встановлюємо..Так що не переймайтеся. Всі ці методи давно всі знають, тільки раби весь час говорять мовою телевізорів