asti написав:dimo_0n написав:somilitark в кожної армії є декілька типів людей:
-Патріоти
-Ті хто легалізує на війні свої внутрішні хотілки(насильство/вбивство/знущання та інше)
-Ті хто за гроші
-Ті хто пробує знайти себе
-Тих кого примусили(бусікі гідності, воронок, уазик МВС РФ)
До яких ви можете віднести папу та сина, які сьодні вкоїли злочін тут. І це ніякі не москалі з унітазами...
Так скрізь. Та так завжди. Нижчого нового там немає. А те що пропаганда висловлює лише ту думку що вигідна у поточному стані - так це також всю дорогу було. Замполит, політрук/комісар. Це все не вчора з'явилося
Знайдіть інтерв'ю Зеленьского, як він рік/два тому казав - ми не можемо заганяти палками наших громадян на війну, воювати ми також повинні демократично, миж європейці...
Але закон що прийняли говорить про трохі інаке....
Коли москолят ловили військомати - ми ржали. Всі ЗМІ ржали та казали що в нас такого ніколи не буде, бо ми вільні та демократичні та якщо що - зкинемо владу... Але якось не на часі зараз. Куруселі, ОВДП, депозити, курс бакса
Всі ржали з зубів драконів.... А через рік ми самі їх встановлюємо..
Так що не переймайтеся. Всі ці методи давно всі знають, тільки раби весь час говорять мовою телевізорів
Ви ще забули додати, що ми так само радіємо смертям росіян у наших телеграмах як вони нашим смертям у своїх що тільки підкреслює рівень абсурдності того що відбувається!
Але найвища точка абсурду, на мій погляд, це те що дві країни цілеспрямовано знищують одна одну на полі бою, обстрілюють ракетами, безпілотниками, знищують флот і при цьому Росія качає через нашу ГТС свій газ до Європи, а Нафтогаз, як ні в чому не бувало, отримує від неї сплату за це - все чітко з умовами контракту! 🤯🤯🤯
А кому стане легше коли пуста труба погниє ? На зло мамі відморожу вуха ?
Основні наджоджнння до бюджету раші від нафти і зовсім не від продажу газу європейцям.