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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 19:50
asti написав: dimo_0n написав:somilitark
в кожної армії є декілька типів людей:
-Патріоти
-Ті хто легалізує на війні свої внутрішні хотілки(насильство/вбивство/знущання та інше)
-Ті хто за гроші
-Ті хто пробує знайти себе
-Тих кого примусили(бусікі гідності, воронок, уазик МВС РФ)
До яких ви можете віднести папу та сина, які сьодні вкоїли злочін тут. І це ніякі не москалі з унітазами...
Так скрізь. Та так завжди. Нижчого нового там немає. А те що пропаганда висловлює лише ту думку що вигідна у поточному стані - так це також всю дорогу було. Замполит, політрук/комісар. Це все не вчора з'явилося
Знайдіть інтерв'ю Зеленьского, як він рік/два тому казав - ми не можемо заганяти палками наших громадян на війну, воювати ми також повинні демократично, миж європейці...
Але закон що прийняли говорить про трохі інаке....
Коли москолят ловили військомати - ми ржали. Всі ЗМІ ржали та казали що в нас такого ніколи не буде, бо ми вільні та демократичні та якщо що - зкинемо владу... Але якось не на часі зараз. Куруселі, ОВДП, депозити, курс бакса
Всі ржали з зубів драконів.... А через рік ми самі їх встановлюємо..
Так що не переймайтеся. Всі ці методи давно всі знають, тільки раби весь час говорять мовою телевізорів
Ви ще забули додати, що ми так само радіємо смертям росіян у наших телеграмах як вони нашим смертям у своїх що тільки підкреслює рівень абсурдності того що відбувається!
Але найвища точка абсурду, на мій погляд, це те що дві країни цілеспрямовано знищують одна одну на полі бою, обстрілюють ракетами, безпілотниками, знищують флот і при цьому Росія качає через нашу ГТС свій газ до Європи, а Нафтогаз, як ні в чому не бувало, отримує від неї сплату за це - все чітко з умовами контракту! 🤯🤯🤯
А кому стане легше коли пуста труба погниє ? На зло мамі відморожу вуха ?
Основні наджоджнння до бюджету раші від нафти і зовсім не від продажу газу європейцям.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 20:21
Через 3хв. будуть голосувати за допомогу Україні.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 20:23
BeneFuckTor написав:
Зараз часто пролітає у людей думка а що б для них змінилося, всі розуміють що нічого.
Мій дід як жив в селі без дороги так би і жив та й живе і товариш так само робив би на сто наприклад. Просто люди бачать, що змін на краще не має..
Та невже? Хіба в ЛНР та ДНР для людей нічого не змінилося? Життя-малина? Що зробила для тих людей рф за 10 років окупації? Страта чоловіків на війні - це покращення?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 20:31
fler написав:
Хіба в ЛНР та ДНР
Дуже чудово що ви прочитали мій трішки філософський вкид, дякую Вам за це, можливо донесете щось куданада, про настрої в населенні.
Відповідаю, в мене є родичі і в криму і на днр з усіма ми не дуже в контактах зрозуміло чому, так ось відповідь НІЧОГО не змінилося, як жили 20років так і ці 10 прожили, тільки на останніх роках пів даху знесло, але це таке...
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Додано: Суб 20 кві, 2024 20:42
BeneFuckTor написав: somilitark написав:
сральник вагою 50 кг
Не розповідайте тут історії з марафону тут є флер для цього) Як би форум не дитячий, різні ситуації люди мають розуміти.
Зараз часто пролітає у людей думка а що б для них змінилося, всі розуміють що нічого.
Мій дід як жив в селі без дороги так би і жив та й живе і товариш так само робив би на сто наприклад. Просто люди бачать, що змін на краще не має, розкрадання, корупція, саджати вже не будемо. А мега патріоти які керували в моєму університеті майдан, і ходи по місту одна в іспанії з чоловіком патріотить, а інший НЕ воює, ось вам і новини.
читаєш таку маячню, й думаєш - як люди можуть таке писати? звісно, є люди з такою думкою, але зазвичай у них проблеми й з читанням, й з писанням. та й взагалі з інетом.
є певна різниця між життям у нас та на окупованих територіях, та й взагалі в Раші. але тим, хто цього не визнає доводити це марне.
BeneFuckTor написав: fler написав:
Хіба в ЛНР та ДНР
Дуже чудово що ви прочитали мій трішки філософський вкид, дякую Вам за це, можливо донесете щось куданада, про настрої в населенні.
Відповідаю, в мене є родичі і в криму і на днр з усіма ми не дуже в контактах зрозуміло чому, так ось відповідь НІЧОГО не змінилося, як жили 20років так і ці 10 прожили, тільки на останніх роках пів даху знесло, але це таке...
а це просто брехня. хоча, життя бомжів не дуже змінилося - тих, що залишилися в живих...
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Додано: Суб 20 кві, 2024 20:45
Конгрес вже розпочав голосування. Через 5хв дізнаємось результат.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 20:47
Ukrainian написав:
кому стане легше коли пуста труба погниє ? На зло мамі відморожу вуха ?
Основні наджоджнння до бюджету раші від нафти і зовсім не від продажу газу європейцям.
Вільний громадянин, вільної країни!
Так питання не в кількості грошенят... А в процесі. Що ви відповісте на те, що зерно з РФ без проблем перетинає польско-бульбашський кордон, коли в той самий час фури з Неньки стоять у кілометрових чергах?
А розповість пан, чому західна Європа нарастила закупівлю нафто-палтвних х Індії, у той час Індуси наростили закупівлю з РФ...
А ще я хочу розповісти, як усіяки ЛуіВітони, які у перших стрічках Форбсів, свої продукти випускають на тих самих заводах індусів, та плотют їм якихось 120 баксів/міс. Ганьба? Ні. Таке життя.
Можете подивитись акції Локедмартіна(LMT) з початку 2022 та взагалі з початку їснування цієї котори.
Це не зрада и це не массони з оептілоїдами. Це життя. Життя в сучасному феодально-рабовладільчому стої, вибачте - капіталізмі. Це не погано та не файно. Та чим раніше ви це змодете зрозуміти, тім скоріше зміниться ваше особисте життя, а з годом і вашого оточення...
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Додано: Суб 20 кві, 2024 20:48
Україні виділили допомогу.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 20:53
311 законопроект прийнято.
101 республіканці.
210 демократи.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 20:53
Shaman написав:
певна різниця між життям у нас та на окупованих територіях, та й взагалі в Раші. але тим, хто цього не визнає доводити це марне.
Звісно ж є. Така сама, як життя в Києві та в Кропивницькому наприклад...
Але сказати що щось кардинально відрізняється - це недолцінка ворога як мінімум.
Давайте порівняємо наприклад середню ЗП ДО війни. Так, там крадуть, так в нас також... Чи це новина якась? Чи що саме ви хочете сказати фразую - що там гірше?. Своїми словами, не телевізійними, якщо зможете
ПС. Фейслес придїе всеодно все прибере, так що можете казати як є
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Суб 20 кві, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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