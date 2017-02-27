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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 кві, 2024 20:54
Zochan написав:
Україні виділили допомогу.
А сенат?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 20:55
Zochan написав:
Україні виділили допомогу.
Це тільки перший крок на довгому шляху виділення допомоги.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 20 кві, 2024 20:56
Дюрі-бачі написав: Zochan написав:
Україні виділили допомогу.
Це тільки перший крок на довгому шляху виділення допомоги.
Я не вірив, що сьогодні проголосують.
Востаннє редагувалось Zochan
в Суб 20 кві, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 20:57
dimo_0n написав: Shaman написав:
певна різниця між життям у нас та на окупованих територіях, та й взагалі в Раші. але тим, хто цього не визнає доводити це марне.
Звісно ж є. Така сама, як життя в Києві та в Кропивницькому наприклад...
Але сказати що щось кардинально відрізняється - це недолцінка ворога як мінімум.
Давайте порівняємо наприклад середню ЗП ДО війни. Так, там ворують, так в нас також ворують... Чи це новина якась? Чи що саме ви хочете сказати фразую - що там гірше. Своїми словами, не телевізійними, якщо зможете
ПС. Фейслес приде ісеолно все прибере, так що можете казатитяк є
все порівнюєте рівнем зп?
так в Німеччині теж десь в 38 непогана зп була.
а потім диктатору хочеться повоювати, а виявляється ти на це вплинути вже не можеш.
тому в 33 ніхто не хотів воювати, а в 39 вже ніхто не питав. й в Раші з 22 року ніхто не питає, хочеш чи ні.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:04
Zochan написав:
Україні виділили допомогу.
Курс камнем вниз!©
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:05
Курс вниз?!
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:08
Shaman написав:
все порівнюєте рівнем зп?
так в Німеччині теж десь в 38 непогана зп була.
Тобто я вірно розумію:
Німеччина напала на СРСР. Відхватила по щам від всього демократичного світу. Вибачилася. Стала першою економікою у Європі. А зараз внучки та внуки тих, хто тоді відбивався від нападу - миють їм сраки та працть на них?
Тоді якщо слідкувати вашої логіки - Рашку жде те саме?
До речі - з середини травня в нас також ніхто вже питати не буде, так де різниця?
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Суб 20 кві, 2024 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:08
Investor_K написав:
вниз
не достатньо вниз шоб викликати дух Ігора Лєксєіча
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:09
fler написав:
Життя-малина?
В твого чоловіка - так))
Читай - шевелячи губами! >>>Нє, ну то капець!
Щось ухилянти вимагають, кидають "пред'яви"... - а самі ДВА РОКИ в куй не дують, щоб піти в ЗСУ і показати "як треба воювати"!
А та наша тутешня маНдамс в окулярах?
Теж стогне "ойо-йой, бомблять Миколаїв..." - а свого чоловіка ще глибше в пі сту ховає від ТЦК!!!
Чому твій чоловік до сих пір не пішов в ЗСУ??? А Успіх мав і Миколаїв захищати, і Херсон, і Бахмут, і Лиман...
Як так???
І ви всі ще щось вимагаєте?
Вам всім ще язик повертається щось патякати воїнам ЗСУ???!
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