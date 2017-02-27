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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11387113881138911390>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 110
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
39
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:54

  Zochan написав:Україні виділили допомогу.

А сенат?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:Україні виділили допомогу.
Це тільки перший крок на довгому шляху виділення допомоги.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:
  Zochan написав:Україні виділили допомогу.
Це тільки перший крок на довгому шляху виділення допомоги.

Я не вірив, що сьогодні проголосують.
Востаннє редагувалось Zochan в Суб 20 кві, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:57

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:певна різниця між життям у нас та на окупованих територіях, та й взагалі в Раші. але тим, хто цього не визнає доводити це марне.

Звісно ж є. Така сама, як життя в Києві та в Кропивницькому наприклад...
Але сказати що щось кардинально відрізняється - це недолцінка ворога як мінімум.

Давайте порівняємо наприклад середню ЗП ДО війни. Так, там ворують, так в нас також ворують... Чи це новина якась? Чи що саме ви хочете сказати фразую - що там гірше. Своїми словами, не телевізійними, якщо зможете :lol:

ПС. Фейслес приде ісеолно все прибере, так що можете казатитяк є :D

все порівнюєте рівнем зп? :D так в Німеччині теж десь в 38 непогана зп була.

а потім диктатору хочеться повоювати, а виявляється ти на це вплинути вже не можеш.
тому в 33 ніхто не хотів воювати, а в 39 вже ніхто не питав. й в Раші з 22 року ніхто не питає, хочеш чи ні.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:04

  Zochan написав:Україні виділили допомогу.

Курс камнем вниз!© :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:05

Конгрес проголосував

Курс вниз?!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:все порівнюєте рівнем зп? :D так в Німеччині теж десь в 38 непогана зп була.

Тобто я вірно розумію:
Німеччина напала на СРСР. Відхватила по щам від всього демократичного світу. Вибачилася. Стала першою економікою у Європі. А зараз внучки та внуки тих, хто тоді відбивався від нападу - миють їм сраки та працть на них?

Тоді якщо слідкувати вашої логіки - Рашку жде те саме? :)

До речі - з середини травня в нас також ніхто вже питати не буде, так де різниця?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Суб 20 кві, 2024 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:вниз


не достатньо вниз шоб викликати дух Ігора Лєксєіча
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  fler написав:Життя-малина?
В твого чоловіка - так))
Читай - шевелячи губами! >>>

Нє, ну то капець!
Щось ухилянти вимагають, кидають "пред'яви"... - а самі ДВА РОКИ в куй не дують, щоб піти в ЗСУ і показати "як треба воювати"!


А та наша тутешня маНдамс в окулярах?
Теж стогне "ойо-йой, бомблять Миколаїв..." - а свого чоловіка ще глибше в пі сту ховає від ТЦК!!!

Чому твій чоловік до сих пір не пішов в ЗСУ??? А Успіх мав і Миколаїв захищати, і Херсон, і Бахмут, і Лиман...

Як так???

І ви всі ще щось вимагаєте?
Вам всім ще язик повертається щось патякати воїнам ЗСУ???!
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:20

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Investor_K написав:Курс вниз?!

Можна знову заходити на гривнедепо і гривневі ОВДП! :lol: :lol: :lol:

(бо в мене і так все нерозривне до кінця літа/середини осені) :oops: :D
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