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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 кві, 2024 21:20
fler написав:
Та невже? Хіба в ЛНР та ДНР для людей нічого не змінилося? Життя-малина? Що зробила для тих людей рф за 10 років окупації? Страта чоловіків на війні - це покращення?
то вы считаете, шо жители этих областей и крыма хотят вернуться в нынешнюю украину и принять её законы ? мы их по новой будем учить размовлять на мове и т.п. и они готовы сражаться против русских ?
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чик
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:21
Успіх з повагою, але без тилу немає фронту.
Скільки саме ви та ваши побратими бачіли тачок з донатів, а скільки від держави, або 95 кварталу?
Тому справа не те що ЗСУ погані, а в тім, що ТЦК все просрали... А головне - довіру. У радянські часи нихтоб не визнав, що у одеського очільника ТЦК маєток та тачки на мільйони... А в цей час приховати складно... Ось і немає довіри ніякої...
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dimo_0n
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:23
Успіх написав:
Можна знову заходити на гривнедепо і гривневі ОВДП!
На всі 7 ярдів на 5 років?
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dimo_0n
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:26
asti, BeneFuckTor, dimo_0n - ви огидні, особливо asti, який з середи гнілий та не блищить розумом з безглуздою метушнею "в ОВДП... продав ОВДП"... "фігаро тут, фігаро там".
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ГеннадийUA
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:33
чик написав: fler написав:
Та невже? Хіба в ЛНР та ДНР для людей нічого не змінилося? Життя-малина? Що зробила для тих людей рф за 10 років окупації? Страта чоловіків на війні - це покращення?
то вы считаете, шо жители этих областей и крыма хотят вернуться в нынешнюю украину и принять её законы ? мы их по новой будем учить размовлять на мове и т.п. и они готовы сражаться против русских ?
ні поки не хочуть, хоча жити стали набагато гірше.
а як життя в Україні налагодиться, то й захочуть
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Shaman
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:33
ГеннадийUA написав:
asti, BeneFuckTor, dimo_0n - ви огидні, особливо asti, який з середи гніли.
Людина бачить в інших відображення себе(с)
Не переймайтеся. Все буде добре.
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dimo_0n
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:36
dimo_0n написав: Shaman написав:
все порівнюєте рівнем зп?
так в Німеччині теж десь в 38 непогана зп була.
Тобто я вірно розумію:
Німеччина напала на СРСР. Відхватила по щам від всього демократичного світу. Вибачилася. Стала першою економікою у Європі. А зараз внучки та внуки тих, хто тоді відбивався від нападу - миють їм сраки та працть на них?
Тоді якщо слідкувати вашої логіки - Рашку жде те саме?
До речі - з середини травня в нас також ніхто вже питати не буде, так де різниця?
оце вже трохи ближче. не зважаючи на результати 2СВ, Німеччина правильно побудувавши суспільство й визвавши жахливі наслідки нацизму, змогла стали розвиненою країною.
а Рашу чекає .опа, бо вони побудувати розвинену країну не зможуть.
й ще - ми воюємо, тому що плешивий карлик у Раші вирішив повоювати, це не вибір нашої країни
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Shaman
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:43
Shaman написав: чик написав: fler написав:
Та невже? Хіба в ЛНР та ДНР для людей нічого не змінилося? Життя-малина? Що зробила для тих людей рф за 10 років окупації? Страта чоловіків на війні - це покращення?
то вы считаете, шо жители этих областей и крыма хотят вернуться в нынешнюю украину и принять её законы ? мы их по новой будем учить размовлять на мове и т.п. и они готовы сражаться против русских ?
ні поки не хочуть, хоча жити стали набагато гірше.
а як життя в Україні налагодиться, то й захочуть
А я чомусь думаю, що не хочуть вони ні в Україну, ні в Росію
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citramon
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