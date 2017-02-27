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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 кві, 2024 21:21
Успіх з повагою, але без тилу немає фронту.
Скільки саме ви та ваши побратими бачіли тачок з донатів, а скільки від держави, або 95 кварталу?
Тому справа не те що ЗСУ погані, а в тім, що ТЦК все просрали... А головне - довіру. У радянські часи нихтоб не визнав, що у одеського очільника ТЦК маєток та тачки на мільйони... А в цей час приховати складно... Ось і немає довіри ніякої...
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dimo_0n
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:23
Успіх написав:
Можна знову заходити на гривнедепо і гривневі ОВДП!
На всі 7 ярдів на 5 років?
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dimo_0n
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:26
asti, BeneFuckTor, dimo_0n - ви огидні, особливо asti, який з середи гнілий та не блищить розумом з безглуздою метушнею "в ОВДП... продав ОВДП"... "фігаро тут, фігаро там".
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ГеннадийUA
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:33
чик написав: fler написав:
Та невже? Хіба в ЛНР та ДНР для людей нічого не змінилося? Життя-малина? Що зробила для тих людей рф за 10 років окупації? Страта чоловіків на війні - це покращення?
то вы считаете, шо жители этих областей и крыма хотят вернуться в нынешнюю украину и принять её законы ? мы их по новой будем учить размовлять на мове и т.п. и они готовы сражаться против русских ?
ні поки не хочуть, хоча жити стали набагато гірше.
а як життя в Україні налагодиться, то й захочуть
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Shaman
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:33
ГеннадийUA написав:
asti, BeneFuckTor, dimo_0n - ви огидні, особливо asti, який з середи гніли.
Людина бачить в інших відображення себе(с)
Не переймайтеся. Все буде добре.
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dimo_0n
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:36
dimo_0n написав: Shaman написав:
все порівнюєте рівнем зп?
так в Німеччині теж десь в 38 непогана зп була.
Тобто я вірно розумію:
Німеччина напала на СРСР. Відхватила по щам від всього демократичного світу. Вибачилася. Стала першою економікою у Європі. А зараз внучки та внуки тих, хто тоді відбивався від нападу - миють їм сраки та працть на них?
Тоді якщо слідкувати вашої логіки - Рашку жде те саме?
До речі - з середини травня в нас також ніхто вже питати не буде, так де різниця?
оце вже трохи ближче. не зважаючи на результати 2СВ, Німеччина правильно побудувавши суспільство й визвавши жахливі наслідки нацизму, змогла стали розвиненою країною.
а Рашу чекає .опа, бо вони побудувати розвинену країну не зможуть.
й ще - ми воюємо, тому що плешивий карлик у Раші вирішив повоювати, це не вибір нашої країни
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Shaman
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:43
Shaman написав: чик написав: fler написав:
Та невже? Хіба в ЛНР та ДНР для людей нічого не змінилося? Життя-малина? Що зробила для тих людей рф за 10 років окупації? Страта чоловіків на війні - це покращення?
то вы считаете, шо жители этих областей и крыма хотят вернуться в нынешнюю украину и принять её законы ? мы их по новой будем учить размовлять на мове и т.п. и они готовы сражаться против русских ?
ні поки не хочуть, хоча жити стали набагато гірше.
а як життя в Україні налагодиться, то й захочуть
А я чомусь думаю, що не хочуть вони ні в Україну, ні в Росію
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citramon
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Додано: Суб 20 кві, 2024 22:02
citramon написав: Shaman написав: чик написав:
то вы считаете, шо жители этих областей и крыма хотят вернуться в нынешнюю украину и принять её законы ? мы их по новой будем учить размовлять на мове и т.п. и они готовы сражаться против русских ?
ні поки не хочуть, хоча жити стали набагато гірше.
а як життя в Україні налагодиться, то й захочуть
А я чомусь думаю, що не хочуть вони ні в Україну, ні в Росію
будуть жити у своїй бандитській денере - теж варіант
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Shaman
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Додано: Суб 20 кві, 2024 22:26
Investor_K написав:
Курс вниз?!
В понедельник увидим реакцию на МБ. А ближе к среде начнут обменники каждый час менять курс всё ниже и ниже.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 20 кві, 2024 22:31
Бетон написав:
А сенат?
"Тепер законопроект відправлять на розгляд Сенату США. Очікується, що сенатори візьмуться за його розгляд вже найближчим часом, попри перерву, передбачену розкладом Сенату. Після схвалення сенаторами законопроект мають передати на підпис президенту США Джон Байдену.
В рамках цього законопроекту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів
прямої фінансової допомоги державному бюджету".
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otshelnick1
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