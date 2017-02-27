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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11388113891139011391>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 110
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
39
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  fler написав:Та невже? Хіба в ЛНР та ДНР для людей нічого не змінилося? Життя-малина? Що зробила для тих людей рф за 10 років окупації? Страта чоловіків на війні - це покращення?

то вы считаете, шо жители этих областей и крыма хотят вернуться в нынешнюю украину и принять её законы ? мы их по новой будем учить размовлять на мове и т.п. и они готовы сражаться против русских ?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:21

Успіх з повагою, але без тилу немає фронту.
Скільки саме ви та ваши побратими бачіли тачок з донатів, а скільки від держави, або 95 кварталу?

Тому справа не те що ЗСУ погані, а в тім, що ТЦК все просрали... А головне - довіру. У радянські часи нихтоб не визнав, що у одеського очільника ТЦК маєток та тачки на мільйони... А в цей час приховати складно... Ось і немає довіри ніякої...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Можна знову заходити на гривнедепо і гривневі ОВДП!

На всі 7 ярдів на 5 років? :)
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:26

asti, BeneFuckTor, dimo_0n - ви огидні, особливо asti, який з середи гнілий та не блищить розумом з безглуздою метушнею "в ОВДП... продав ОВДП"... "фігаро тут, фігаро там".
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:33

  чик написав:
  fler написав:Та невже? Хіба в ЛНР та ДНР для людей нічого не змінилося? Життя-малина? Що зробила для тих людей рф за 10 років окупації? Страта чоловіків на війні - це покращення?

то вы считаете, шо жители этих областей и крыма хотят вернуться в нынешнюю украину и принять её законы ? мы их по новой будем учить размовлять на мове и т.п. и они готовы сражаться против русских ?

ні поки не хочуть, хоча жити стали набагато гірше.

а як життя в Україні налагодиться, то й захочуть ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:33

  ГеннадийUA написав:asti, BeneFuckTor, dimo_0n - ви огидні, особливо asti, який з середи гніли.

Людина бачить в інших відображення себе(с)

Не переймайтеся. Все буде добре.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:36

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:все порівнюєте рівнем зп? :D так в Німеччині теж десь в 38 непогана зп була.

Тобто я вірно розумію:
Німеччина напала на СРСР. Відхватила по щам від всього демократичного світу. Вибачилася. Стала першою економікою у Європі. А зараз внучки та внуки тих, хто тоді відбивався від нападу - миють їм сраки та працть на них?

Тоді якщо слідкувати вашої логіки - Рашку жде те саме? :)

До речі - з середини травня в нас також ніхто вже питати не буде, так де різниця?

оце вже трохи ближче. не зважаючи на результати 2СВ, Німеччина правильно побудувавши суспільство й визвавши жахливі наслідки нацизму, змогла стали розвиненою країною.

а Рашу чекає .опа, бо вони побудувати розвинену країну не зможуть.

й ще - ми воюємо, тому що плешивий карлик у Раші вирішив повоювати, це не вибір нашої країни
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:43

  Shaman написав:
  чик написав:
  fler написав:Та невже? Хіба в ЛНР та ДНР для людей нічого не змінилося? Життя-малина? Що зробила для тих людей рф за 10 років окупації? Страта чоловіків на війні - це покращення?

то вы считаете, шо жители этих областей и крыма хотят вернуться в нынешнюю украину и принять её законы ? мы их по новой будем учить размовлять на мове и т.п. и они готовы сражаться против русских ?

ні поки не хочуть, хоча жити стали набагато гірше.

а як життя в Україні налагодиться, то й захочуть ;)


А я чомусь думаю, що не хочуть вони ні в Україну, ні в Росію
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:02

  citramon написав:
  Shaman написав:
  чик написав:то вы считаете, шо жители этих областей и крыма хотят вернуться в нынешнюю украину и принять её законы ? мы их по новой будем учить размовлять на мове и т.п. и они готовы сражаться против русских ?

ні поки не хочуть, хоча жити стали набагато гірше.

а як життя в Україні налагодиться, то й захочуть ;)


А я чомусь думаю, що не хочуть вони ні в Україну, ні в Росію

будуть жити у своїй бандитській денере - теж варіант :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:26

  Investor_K написав:Курс вниз?!
В понедельник увидим реакцию на МБ. А ближе к среде начнут обменники каждый час менять курс всё ниже и ниже.
Игорь Алексеевич
 
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