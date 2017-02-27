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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 кві, 2024 22:31
Бетон написав:
А сенат?
"Тепер законопроект відправлять на розгляд Сенату США. Очікується, що сенатори візьмуться за його розгляд вже найближчим часом, попри перерву, передбачену розкладом Сенату. Після схвалення сенаторами законопроект мають передати на підпис президенту США Джон Байдену.
В рамках цього законопроекту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів
прямої фінансової допомоги державному бюджету".
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:16
dimo_0n написав: ГеннадийUA написав:
asti, BeneFuckTor, dimo_0n - ви огидні, особливо asti, який з середи гніли.
Людина бачить в інших відображення себе(с)
Не переймайтеся. Все буде добре.
100%...
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:16
otshelnick1 написав:
В рамках цього законопроекту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги державному бюджету".
До среды уже америк. старичок подпишет и наш африканский ремонтник пропеллеров в 9.00 будет стоять под обменником с пачками синих по порядку дол.))
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