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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 кві, 2024 22:31
Бетон написав:
А сенат?
"Тепер законопроект відправлять на розгляд Сенату США. Очікується, що сенатори візьмуться за його розгляд вже найближчим часом, попри перерву, передбачену розкладом Сенату. Після схвалення сенаторами законопроект мають передати на підпис президенту США Джон Байдену.
В рамках цього законопроекту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів
прямої фінансової допомоги державному бюджету".
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:16
dimo_0n написав: ГеннадийUA написав:
asti, BeneFuckTor, dimo_0n - ви огидні, особливо asti, який з середи гніли.
Людина бачить в інших відображення себе(с)
Не переймайтеся. Все буде добре.
100%...
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:16
otshelnick1 написав:
В рамках цього законопроекту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги державному бюджету".
До среды америк. старичок подпишет и наш африканский ремонтник пропеллеров в 9.00 будет стоять под обменником с пачками синих по порядку дол.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:40
dimo_0n написав:
Тобто я вірно розумію:
Німеччина напала на СРСР. Відхватила по щам від всього демократичного світу. Вибачилася. Стала першою економікою у Європі. А зараз внучки та внуки тих, хто тоді відбивався від нападу - миють їм сраки та працть на них?
Тоді якщо слідкувати вашої логіки - Рашку жде те саме?
До речі - з середини травня в нас також ніхто вже питати не буде, так де різниця?
Є маленька різниця - Рашка не вибачиться.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:49
Shaman написав:
ні поки не хочуть, хоча жити стали набагато гірше.
а як життя в Україні налагодиться, то й захочуть
Не захочуть, бо тоді треба буде собі признатися, що вони лохи.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:53
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Курс вниз?!
В понедельник увидим реакцию на МБ. А ближе к среде начнут обменники каждый час менять курс всё ниже и ниже.
Доо, ну кАнЕШНА, 8 млрд в бюджет всего придет, и это до конца года, то есть по 1 ярду в месяц, действительно "гигантская" сумма для укрепления переоцененной гривны во время войны.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:55
75stasstas75 написав: Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Курс вниз?!
В понедельник увидим реакцию на МБ. А ближе к среде начнут обменники каждый час менять курс всё ниже и ниже.
Доо, ну кАнЕШНА, 8 млрд в бюджет всего придет, и это до конца года, то есть по 100 мил долл в месяц, действительно "гигантская" сумма для укрепления переоцененной гривны.
мб по 1 млрд ?
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