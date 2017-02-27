RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11388113891139011391

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 111
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
39
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
2%
2
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Бетон написав:А сенат?
"Тепер законопроект відправлять на розгляд Сенату США. Очікується, що сенатори візьмуться за його розгляд вже найближчим часом, попри перерву, передбачену розкладом Сенату. Після схвалення сенаторами законопроект мають передати на підпис президенту США Джон Байдену.
В рамках цього законопроекту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги державному бюджету".
otshelnick1
 
Повідомлень: 215
З нами з: 13.10.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:52

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Курс вниз?!
В понедельник увидим реакцию на МБ. А ближе к среде начнут обменники каждый час менять курс всё ниже и ниже.

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 11972
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:16

  dimo_0n написав:
  ГеннадийUA написав:asti, BeneFuckTor, dimo_0n - ви огидні, особливо asti, який з середи гніли.

Людина бачить в інших відображення себе(с)

Не переймайтеся. Все буде добре.

100%...
asti
 
Повідомлень: 4023
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  otshelnick1 написав:В рамках цього законопроекту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги державному бюджету".
До среды америк. старичок подпишет и наш африканский ремонтник пропеллеров в 9.00 будет стоять под обменником с пачками синих по порядку дол.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7911
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:40

  dimo_0n написав:Тобто я вірно розумію:
Німеччина напала на СРСР. Відхватила по щам від всього демократичного світу. Вибачилася. Стала першою економікою у Європі. А зараз внучки та внуки тих, хто тоді відбивався від нападу - миють їм сраки та працть на них?

Тоді якщо слідкувати вашої логіки - Рашку жде те саме? :)

До речі - з середини травня в нас також ніхто вже питати не буде, так де різниця?

Є маленька різниця - Рашка не вибачиться.
AndriyQ
 
Повідомлень: 150
З нами з: 04.07.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:49

  Shaman написав:ні поки не хочуть, хоча жити стали набагато гірше.

а як життя в Україні налагодиться, то й захочуть ;)

Не захочуть, бо тоді треба буде собі признатися, що вони лохи.
AndriyQ
 
Повідомлень: 150
З нами з: 04.07.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:53

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Курс вниз?!
В понедельник увидим реакцию на МБ. А ближе к среде начнут обменники каждый час менять курс всё ниже и ниже.
Доо, ну кАнЕШНА, 8 млрд в бюджет всего придет, и это до конца года, то есть по 1 ярду в месяц, действительно "гигантская" сумма для укрепления переоцененной гривны во время войны.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 623
З нами з: 02.07.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:55

  75stasstas75 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Курс вниз?!
В понедельник увидим реакцию на МБ. А ближе к среде начнут обменники каждый час менять курс всё ниже и ниже.
Доо, ну кАнЕШНА, 8 млрд в бюджет всего придет, и это до конца года, то есть по 100 мил долл в месяц, действительно "гигантская" сумма для укрепления переоцененной гривны.


мб по 1 млрд ?
bems654556
 
Повідомлень: 186
З нами з: 25.02.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11388113891139011391
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3411, 3412, 3413
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34123 36859203
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2024 13:49
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 194, 195, 196
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1951 13221012
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2024 09:30
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23169368
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.