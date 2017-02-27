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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 кві, 2024 02:10
Дюрі-бачі написав: Zochan написав:
Україні виділили допомогу.
Це тільки перший крок на довгому шляху виділення допомоги.
Решта уже формальність.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 04:37
Ukrainian написав: Дюрі-бачі написав: Zochan написав:
Україні виділили допомогу.
Це тільки перший крок на довгому шляху виділення допомоги.
Решта уже формальність.
Попре вниз курс? Дешевше буде?
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