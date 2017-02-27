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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 кві, 2024 02:10
Дюрі-бачі написав: Zochan написав:
Україні виділили допомогу.
Це тільки перший крок на довгому шляху виділення допомоги.
Решта уже формальність.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 04:37
Ukrainian написав: Дюрі-бачі написав: Zochan написав:
Україні виділили допомогу.
Це тільки перший крок на довгому шляху виділення допомоги.
Решта уже формальність.
Попре вниз курс? Дешевше буде?
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Investor_K
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Додано: Нед 21 кві, 2024 05:34
Investor_K
Навряд чи попре. Просісти на гривню чи дві може.
$13,8 млрд – на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оплату оборонних послуг. $23 млрд – на поповнення арсеналів США. $11,3 млрд — на військові операції США у Східній Європі. $7,85 млрд економічної допомоги нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 06:17
Успіх написав: Zochan написав:
Україні виділили допомогу.
Курс камнем вниз!©
Слідом за ленд лізом .
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