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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11389113901139111392

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 112
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
39
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
3%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 02:10

  Дюрі-бачі написав:
  Zochan написав:Україні виділили допомогу.
Це тільки перший крок на довгому шляху виділення допомоги.

Решта уже формальність.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 04:37

  Ukrainian написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Zochan написав:Україні виділили допомогу.
Це тільки перший крок на довгому шляху виділення допомоги.

Решта уже формальність.

Попре вниз курс? Дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 05:34

Investor_K
Навряд чи попре. Просісти на гривню чи дві може.

$13,8 млрд – на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оплату оборонних послуг. $23 млрд – на поповнення арсеналів США. $11,3 млрд — на військові операції США у Східній Європі. $7,85 млрд економічної допомоги нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 06:17

  Успіх написав:
  Zochan написав:Україні виділили допомогу.

Курс камнем вниз!© :D

Слідом за ленд лізом .
sens
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