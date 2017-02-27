|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 кві, 2024 01:49
bems654556 написав:
мб по 1 млрд ?
Да, 1 млрд конечно
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 624
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 кві, 2024 02:08
dimo_0n написав: Ukrainian написав:
кому стане легше коли пуста труба погниє ? На зло мамі відморожу вуха ?
Основні наджоджнння до бюджету раші від нафти і зовсім не від продажу газу європейцям.
Можете подивитись акції Локедмартіна(LMT) з початку 2022 та взагалі з початку їснування цієї котори.
А якщо подивитись акції AAPL MSFT за останні п’ять років в порівняти з LMT ? Зовсім інша картина виходить.
Основне завдання бізнесу генерувати прибутки для акціонерів так працює капіталізм. Яка індусам чи іншим країнам справа до України ? Україну та українців багато хвилювали та хвилюють проблеми Аргентини чи Конго ?
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11874
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 775 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 21 кві, 2024 02:10
Дюрі-бачі написав: Zochan написав:
Україні виділили допомогу.
Це тільки перший крок на довгому шляху виділення допомоги.
Решта уже формальність.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11874
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 775 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 21 кві, 2024 04:37
Ukrainian написав: Дюрі-бачі написав: Zochan написав:
Україні виділили допомогу.
Це тільки перший крок на довгому шляху виділення допомоги.
Решта уже формальність.
Попре вниз курс? Дешевше буде?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9824
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 кві, 2024 05:34
Investor_K
Навряд чи попре. Просісти на гривню чи дві може.
$13,8 млрд – на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оплату оборонних послуг. $23 млрд – на поповнення арсеналів США. $11,3 млрд — на військові операції США у Східній Європі. $7,85 млрд економічної допомоги нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11874
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 775 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 21 кві, 2024 06:17
Успіх написав: Zochan написав:
Україні виділили допомогу.
Курс камнем вниз!©
Слідом за ленд лізом .
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16542
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 909 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 21 кві, 2024 07:18
sens написав: Успіх написав: Zochan написав:
Україні виділили допомогу.
Курс камнем вниз!©
Слідом за ленд лізом .
...і за репараціями
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6307
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 901 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:03
Ukrainian написав:Investor_K
Навряд чи попре. Просісти на гривню чи дві може
.
$13,8 млрд – на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оплату оборонних послуг. $23 млрд – на поповнення арсеналів США. $11,3 млрд — на військові операції США у Східній Європі. $7,85 млрд економічної допомоги
нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.
думаю, що вже навчені
палити ЗВР це безглуздя
якщо до НР утримують 41,5-42,5 буде супер
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11019
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3239 раз.
- Подякували: 3297 раз.
-
- Профіль
-
1
3
1
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:05
Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1254
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:07
sens написав:
Борг , ще одна причина щодо майбутнього для наших дітей
знов маячня, від вас 150% маячні кожного дня
майбутнє наших дітей -визначає ЗСУ на полі бою, тому маю 100% впевненість
стосовно боргу-спишуть 99% (при умові подолання корупції, інакше не більше 75%)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11019
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3239 раз.
- Подякували: 3297 раз.
-
- Профіль
-
1
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34123
|36859426
|
Суб 20 кві, 2024 13:49
чик
|
|1951
|13221127
|
|
|7978
|23169428
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|