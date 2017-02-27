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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:12
ihorsic написав:
Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж
закон ще не підписаний Байденом (тобто все в процесі)
до речі, не варто очікувати зміцнення гривні, бо це не просто гра в популізм, це ознаки
корупції (бо наближені до інформації заробляють на коливаннях)
якщо курс стабілізується на рівні 39,80-40,5 до початку осені, ситуація буде прийнятною
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:26
ihorsic написав:
Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж
Курс покупки доллара снизили ))) а продажи - нет )))
Думал скинуть доллары 96 года, ну то ладно.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:51
Курс окончательно будет реагировать на МБ после подписания документа старичком в среду, хотя может уже в понедельник будут первые сдвиги к понижению.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:58
Игорь Алексеевич написав:
Курс окончательно будет реагировать на МБ после подписания документа старичком
в среду, хотя может уже в понедельник будут первые сдвиги к понижению.
а ти ж кацапська консерва...
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