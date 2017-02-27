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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11387113881138911390

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 113
36,00-36,50
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3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
40
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
3%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:12

  ihorsic написав:Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж


закон ще не підписаний Байденом (тобто все в процесі)
до речі, не варто очікувати зміцнення гривні, бо це не просто гра в популізм, це ознаки
корупції (бо наближені до інформації заробляють на коливаннях)
якщо курс стабілізується на рівні 39,80-40,5 до початку осені, ситуація буде прийнятною
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:26

  ihorsic написав:Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж


Курс покупки доллара снизили ))) а продажи - нет )))

Думал скинуть доллары 96 года, ну то ладно.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:51

Курс окончательно будет реагировать на МБ после подписания документа старичком в среду, хотя может уже в понедельник будут первые сдвиги к понижению.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:58

  Игорь Алексеевич написав:Курс окончательно будет реагировать на МБ после подписания документа старичком в среду, хотя может уже в понедельник будут первые сдвиги к понижению.

а ти ж кацапська консерва... :lol:
Shaman
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