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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:12
ihorsic написав:
Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж
закон ще не підписаний Байденом (тобто все в процесі)
до речі, не варто очікувати зміцнення гривні, бо це не просто гра в популізм, це ознаки
корупції (бо наближені до інформації заробляють на коливаннях)
якщо курс стабілізується на рівні 39,80-40,5 до початку осені, ситуація буде прийнятною
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:26
ihorsic написав:
Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж
Курс покупки доллара снизили ))) а продажи - нет )))
Думал скинуть доллары 96 года, ну то ладно.
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Andrey2512
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:51
Курс окончательно будет реагировать на МБ после подписания документа старичком в среду, хотя может уже в понедельник будут первые сдвиги к понижению.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:58
Игорь Алексеевич написав:
Курс окончательно будет реагировать на МБ после подписания документа старичком
в среду, хотя может уже в понедельник будут первые сдвиги к понижению.
а ти ж кацапська консерва...
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Shaman
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:52
Грошики зі США будуть не швидше червня. А зараз хіба моральний стимул. І 5 млрд на рік все одно не вистачає, надія на ОВДП.
І як неодноразово бувало - коли грн кріпне, то і ставки високі, а як тільки вниз то ставки туда ж.
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Ой+
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:00
Ой+ написав:
Грошики зі США будуть не швидше червня. А зараз хіба моральний стимул. І 5 млрд на рік
все одно не вистачає
, надія на ОВДП.
І як неодноразово бувало - коли грн кріпне, то і ставки високі, а як тільки вниз то ставки туда ж.
це за якими підрахунками не вистачає?
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Shaman
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:07
Игорь Алексеевич ну… будем смотреть )
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Andrey2512
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:09
Дивився графік наших платежів по зовнішніх боргах і там основні платежі в квітні, серпні, листопаді по 1 млрд, і у вересні 4,5 млрд. Як думаєте це вплине на курс? У вересні і листопаді більшість комерційних зобов'язань, по яких ми скоріш перенесемо виплати, а от в квітні і серпні МФО...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:13
Дюрі-бачі написав:
Дивився графік наших платежів по зовнішніх боргах і там основні платежі в квітні, серпні, листопаді по 1 млрд, і у вересні 4,5 млрд. Як думаєте це вплине на курс?
ніт. ви ж самі кажете, що поки що ЗВР дозволяють
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:29
Andrey2512 написав: ihorsic написав:
Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж
Курс покупки доллара снизили ))) а продажи - нет )))
Думал скинуть доллары 96 года, ну то ладно.
Дніпро стоїть як вкопаний! Чи як молодий 😃
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ihorsic
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