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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 кві, 2024 12:33
Shaman написав: Ой+ написав:
Грошики зі США будуть не швидше червня. А зараз хіба моральний стимул. І 5 млрд на рік
все одно не вистачає
, надія на ОВДП.
І як неодноразово бувало - коли грн кріпне, то і ставки високі, а як тільки вниз то ставки туда ж.
це за якими підрахунками не вистачає?
Марченковими (міністра фінансів). Не можу знайти точну цитату, але він заявляв, що потрібно ще на 5 млрд більше внутрішніх запозичень, ніж було заплановано.
Ще цікаво чи вже врахували збільшення грошового забезпечення ЗСУ?
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