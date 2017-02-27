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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11388113891139011391

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 115
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
40
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
3%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 12:33

  Shaman написав:
  Ой+ написав:Грошики зі США будуть не швидше червня. А зараз хіба моральний стимул. І 5 млрд на рік все одно не вистачає, надія на ОВДП.
І як неодноразово бувало - коли грн кріпне, то і ставки високі, а як тільки вниз то ставки туда ж.

це за якими підрахунками не вистачає?

Марченковими (міністра фінансів). Не можу знайти точну цитату, але він заявляв, що потрібно ще на 5 млрд більше внутрішніх запозичень, ніж було заплановано.
18 квітня «Через повільність Заходу». У бюджеті України виявили дірку в $4 млрд https://biz.nv.ua/ukr/finance/sergiy-ma ... 11039.html

Ще цікаво чи вже врахували збільшення грошового забезпечення ЗСУ?
Ой+
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