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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11388113891139011391>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 115
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
40
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
3%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 12:00

  Ой+ написав:Грошики зі США будуть не швидше червня. А зараз хіба моральний стимул. І 5 млрд на рік все одно не вистачає, надія на ОВДП.
І як неодноразово бувало - коли грн кріпне, то і ставки високі, а як тільки вниз то ставки туда ж.

це за якими підрахунками не вистачає?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 12:07

Игорь Алексеевич ну… будем смотреть )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 12:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дивився графік наших платежів по зовнішніх боргах і там основні платежі в квітні, серпні, листопаді по 1 млрд, і у вересні 4,5 млрд. Як думаєте це вплине на курс? У вересні і листопаді більшість комерційних зобов'язань, по яких ми скоріш перенесемо виплати, а от в квітні і серпні МФО...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 12:13

  Дюрі-бачі написав:Дивився графік наших платежів по зовнішніх боргах і там основні платежі в квітні, серпні, листопаді по 1 млрд, і у вересні 4,5 млрд. Як думаєте це вплине на курс?

ніт. ви ж самі кажете, що поки що ЗВР дозволяють :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 12:29

  Andrey2512 написав:
  ihorsic написав:Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж


Курс покупки доллара снизили ))) а продажи - нет )))

Думал скинуть доллары 96 года, ну то ладно.

Дніпро стоїть як вкопаний! Чи як молодий 😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 12:33

  Shaman написав:
  Ой+ написав:Грошики зі США будуть не швидше червня. А зараз хіба моральний стимул. І 5 млрд на рік все одно не вистачає, надія на ОВДП.
І як неодноразово бувало - коли грн кріпне, то і ставки високі, а як тільки вниз то ставки туда ж.

це за якими підрахунками не вистачає?

Марченковими (міністра фінансів). Не можу знайти точну цитату, але він заявляв, що потрібно ще на 5 млрд більше внутрішніх запозичень, ніж було заплановано.
18 квітня «Через повільність Заходу». У бюджеті України виявили дірку в $4 млрд https://biz.nv.ua/ukr/finance/sergiy-ma ... 11039.html

Ще цікаво чи вже врахували збільшення грошового забезпечення ЗСУ?
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:01

  Ой+ написав:
  Shaman написав:
  Ой+ написав:Грошики зі США будуть не швидше червня. А зараз хіба моральний стимул. І 5 млрд на рік все одно не вистачає, надія на ОВДП.
І як неодноразово бувало - коли грн кріпне, то і ставки високі, а як тільки вниз то ставки туда ж.

це за якими підрахунками не вистачає?

Марченковими (міністра фінансів). Не можу знайти точну цитату, але він заявляв, що потрібно ще на 5 млрд більше внутрішніх запозичень, ніж було заплановано.
18 квітня «Через повільність Заходу». У бюджеті України виявили дірку в $4 млрд https://biz.nv.ua/ukr/finance/sergiy-ma ... 11039.html

Ще цікаво чи вже врахували збільшення грошового забезпечення ЗСУ?

саме в цьому повідомленні кажуть про те, що через затримки з допомогою, бюджет змінив напрямок використання коштів. зараз допомога надійде, бюджет збалансують.

загального дефіциту немає
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а давайте на вихідних відволічемося то подивимось на ситуації у Туреччині.

чим вона мені зацікавила? а там, що у кожній другій публікації кажуть про те, що причина девалу та інфляції - це те, що Центробанк тримав занадто низьку ставку. але ставка - це інструмент регулювання інфляції, яка викликана чим? так, занадто високим вкиданням коштів у фінансову систему. а про це чомусь не пишуть. де не де напишуть
...якщо уряд припинить наповнювати країну не забезпеченою грошовою масою.

ось це основна причина й інфляції, й девальвації. а яким чином роблять цю емісію - от про це взагалі не знайшов ніде згадки.

про це свідчить й динаміка грошових агрегатів
М0 (готівка) - з 200 ярдів лір в 2021 до 400 ярдів на поточний момент
а М2 взагалі збільшився з 3 трлн лір в 2021 до 14 трлн лір на поточний момент.

на жаль показник грошової бази ніде не пишуть - а це головний показник, скільки емітовано грошей

тобто не зважаючи на велику економіку, популізм може дуже сильно викривляти економічну ситуацію в країні.

обговоримо? 8) чи це нецікава тема для валютної гілки? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ставка - це інструмент регулювання інфляції

Я б скоріш сказав, що це інструмент для тимчасового відкачування коштів з ринку.
Вплив на інфляцію тут скоріш як побічний ефект.
От в США висока ставка не збиває інфляцію, бо відкачує кошти з інших країн, а не з місцевого ринку.
В москалів не збиває, бо в них основна причина інфляції в здорожчані логістики...
В турків не збиває, бо друкують забагато грошей.
А от у випадку України - це засіб відкласти проблеми на майбутнє. Тепер інфляцію збила, але проблему не вирішила...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 21 кві, 2024 14:57, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:54

Ніяке бабло світу не варте людського життя в будь-якій проксі війні. Потрібно бути ким, щоб не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку.
Люди, що з вами? Гидко.
Ніяке бабло світу не варте людського життя.
feecold
 
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