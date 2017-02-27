це за якими підрахунками не вистачає?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 кві, 2024 12:00
Додано: Нед 21 кві, 2024 12:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Дивився графік наших платежів по зовнішніх боргах і там основні платежі в квітні, серпні, листопаді по 1 млрд, і у вересні 4,5 млрд. Як думаєте це вплине на курс? У вересні і листопаді більшість комерційних зобов'язань, по яких ми скоріш перенесемо виплати, а от в квітні і серпні МФО...
Додано: Нед 21 кві, 2024 12:13
Додано: Нед 21 кві, 2024 12:29
Додано: Нед 21 кві, 2024 12:33
Марченковими (міністра фінансів). Не можу знайти точну цитату, але він заявляв, що потрібно ще на 5 млрд більше внутрішніх запозичень, ніж було заплановано.
Ще цікаво чи вже врахували збільшення грошового забезпечення ЗСУ?
Додано: Нед 21 кві, 2024 13:01
саме в цьому повідомленні кажуть про те, що через затримки з допомогою, бюджет змінив напрямок використання коштів. зараз допомога надійде, бюджет збалансують.
загального дефіциту немає
Додано: Нед 21 кві, 2024 13:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а давайте на вихідних відволічемося то подивимось на ситуації у Туреччині.
чим вона мені зацікавила? а там, що у кожній другій публікації кажуть про те, що причина девалу та інфляції - це те, що Центробанк тримав занадто низьку ставку. але ставка - це інструмент регулювання інфляції, яка викликана чим? так, занадто високим вкиданням коштів у фінансову систему. а про це чомусь не пишуть. де не де напишуть
ось це основна причина й інфляції, й девальвації. а яким чином роблять цю емісію - от про це взагалі не знайшов ніде згадки.
про це свідчить й динаміка грошових агрегатів
М0 (готівка) - з 200 ярдів лір в 2021 до 400 ярдів на поточний момент
а М2 взагалі збільшився з 3 трлн лір в 2021 до 14 трлн лір на поточний момент.
на жаль показник грошової бази ніде не пишуть - а це головний показник, скільки емітовано грошей
тобто не зважаючи на велику економіку, популізм може дуже сильно викривляти економічну ситуацію в країні.
обговоримо? чи це нецікава тема для валютної гілки?
Додано: Нед 21 кві, 2024 14:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я б скоріш сказав, що це інструмент для тимчасового відкачування коштів з ринку.
Вплив на інфляцію тут скоріш як побічний ефект.
От в США висока ставка не збиває інфляцію, бо відкачує кошти з інших країн, а не з місцевого ринку.
В москалів не збиває, бо в них основна причина інфляції в здорожчані логістики...
В турків не збиває, бо друкують забагато грошей.
А от у випадку України - це засіб відкласти проблеми на майбутнє. Тепер інфляцію збила, але проблему не вирішила...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 21 кві, 2024 14:57, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 21 кві, 2024 14:54
Ніяке бабло світу не варте людського життя в будь-якій проксі війні. Потрібно бути ким, щоб не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку.
Люди, що з вами? Гидко.
Ніяке бабло світу не варте людського життя.
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