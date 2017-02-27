Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 кві, 2024 15:07
ныне спекулянты за ерзали набрали дорогого бакса а он не куму не нужен )))
lsd08111982
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Додано: Нед 21 кві, 2024 15:09
lsd08111982 буде ще цікавіше дивитися на їхні "обличчя" коли курс буде 38.ХХ )))
sergikkc007
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Додано: Нед 21 кві, 2024 15:13
feecold написав:
Ніяке бабло світу не варте людського життя в будь-якій проксі війні. Потрібно бути ким, щоб не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку.
Люди, що з вами? Гидко.
Ніяке бабло світу не варте людського життя.
Подумать - это запросто, причём я вижу пруфа, что не думают. Но какое действие в результате раздумий предлагается? Во имя ценности человеческой жизни перестать убивать орков? С точки зрения заодно и перестать беспокоиться дадут ли оружие и бабло подход эффективный. Но пока считается госизменой. Ну и сильно чревато потом уже собственной жизни лишиться, а она какая-никакая, но тоже человеческая.
moveton
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Додано: Нед 21 кві, 2024 15:19
sergikkc007 написав: lsd08111982
буде ще цікавіше дивитися на їхні "обличчя" коли курс буде 38.ХХ )))
А ещё интересней будет посмотреть на лица и комент. когда курс летом будет ниже 38
Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 21 кві, 2024 15:21
ihorsic написав:
Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж
Точно? Я бачу іншу картину на міняйло:
Василь-Рівне
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Додано: Нед 21 кві, 2024 15:38
prodigy написав: sens написав:
Борг , ще одна причина щодо майбутнього для наших дітей
знов маячня, від вас 150% маячні кожного дня
майбутнє наших дітей -визначає ЗСУ на полі бою, тому маю 100% впевненість
стосовно боргу-спишуть 99% (при умові подолання корупції, інакше не більше 75%)
Маячня не маячня, ви або існуєте в реальності і тверезо дивитися треба як жити далі або дивитися телемарафон,а потім курс х2..5 і ваша пенсія частково покриє комунальні
sens
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Додано: Нед 21 кві, 2024 15:38
Игорь Алексеевич написав: sergikkc007 написав: lsd08111982
буде ще цікавіше дивитися на їхні "обличчя" коли курс буде 38.ХХ )))
А ещё интересней будет посмотреть
на лица
и комент. когда курс летом будет ниже 38
напевне, як у вас в дзеркалі останніми місяцями
а так безпрограшний варіант - коли валюта постійно зростає, в якийсь момент вгадаєш, що вона здешевшає
але рівень коливання вже змістився, тому літній курс 39-40. теоретично може просісти в серпні, але ж схоже пшениці буде набагато менше, а відповідно й надходжень у 3 кварталі...
Shaman
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Додано: Нед 21 кві, 2024 15:59
Игорь Алексеевич написав: sergikkc007 написав: lsd08111982
буде ще цікавіше дивитися на їхні "обличчя" коли курс буде 38.ХХ )))
А ещё интересней будет посмотреть на лица и комент. когда курс летом будет ниже 38
Ви так впевнено пишите, ви все ще вірите в дива ? Ви особисто по ленд-лізу де побачили економічне диво?)
sens
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