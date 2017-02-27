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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11388113891139011391

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 115
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
40
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
3%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:07

ныне спекулянты за ерзали набрали дорогого бакса а он не куму не нужен )))
lsd08111982
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:09

lsd08111982 буде ще цікавіше дивитися на їхні "обличчя" коли курс буде 38.ХХ )))
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:13

  feecold написав:Ніяке бабло світу не варте людського життя в будь-якій проксі війні. Потрібно бути ким, щоб не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку.
Люди, що з вами? Гидко.
Ніяке бабло світу не варте людського життя.

Подумать - это запросто, причём я вижу пруфа, что не думают. Но какое действие в результате раздумий предлагается? Во имя ценности человеческой жизни перестать убивать орков? С точки зрения заодно и перестать беспокоиться дадут ли оружие и бабло подход эффективный. Но пока считается госизменой. Ну и сильно чревато потом уже собственной жизни лишиться, а она какая-никакая, но тоже человеческая.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:19

  sergikkc007 написав:lsd08111982 буде ще цікавіше дивитися на їхні "обличчя" коли курс буде 38.ХХ )))

А ещё интересней будет посмотреть на лица и комент. когда курс летом будет ниже 38 :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:21

  ihorsic написав:Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж

Точно? Я бачу іншу картину на міняйло:

Зображення
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:38

  prodigy написав:
  sens написав:Борг , ще одна причина щодо майбутнього для наших дітей


знов маячня, від вас 150% маячні кожного дня

майбутнє наших дітей -визначає ЗСУ на полі бою, тому маю 100% впевненість
стосовно боргу-спишуть 99% (при умові подолання корупції, інакше не більше 75%)

Маячня не маячня, ви або існуєте в реальності і тверезо дивитися треба як жити далі або дивитися телемарафон,а потім курс х2..5 і ваша пенсія частково покриє комунальні
sens
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:38

  Игорь Алексеевич написав:
  sergikkc007 написав:lsd08111982 буде ще цікавіше дивитися на їхні "обличчя" коли курс буде 38.ХХ )))

А ещё интересней будет посмотреть на лица и комент. когда курс летом будет ниже 38 :P

напевне, як у вас в дзеркалі останніми місяцями :lol:

а так безпрограшний варіант - коли валюта постійно зростає, в якийсь момент вгадаєш, що вона здешевшає :D

але рівень коливання вже змістився, тому літній курс 39-40. теоретично може просісти в серпні, але ж схоже пшениці буде набагато менше, а відповідно й надходжень у 3 кварталі...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:59

  Игорь Алексеевич написав:
  sergikkc007 написав:lsd08111982 буде ще цікавіше дивитися на їхні "обличчя" коли курс буде 38.ХХ )))

А ещё интересней будет посмотреть на лица и комент. когда курс летом будет ниже 38 :P

Ви так впевнено пишите, ви все ще вірите в дива ? Ви особисто по ленд-лізу де побачили економічне диво?)
sens
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:25

  moveton написав:Подумать - это запросто, причём я вижу пруфа, что не думают. Но какое действие в результате раздумий предлагается? Во имя ценности человеческой жизни перестать убивать орков? С точки зрения заодно и перестать беспокоиться дадут ли оружие и бабло подход эффективный. Но пока считается госизменой. Ну и сильно чревато потом уже собственной жизни лишиться, а она какая-никакая, но тоже человеческая.

Все правильно коментуєте, як є, додати більше нічого.
Вбивайте орків, зергів, ціль виправдовує засоби. Думати взагалі шкідливо, та й справді права ніхто такого не давав.
Але саме люди це майбутнє, війна заради війни безглузда.
Я вже зрозуміла, що у кожного в голові своє задзеркалля, яке не має нічого спільного з реальністю. Мабуть знайти краплі розуму в цьому безумстві неможливо.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:49

  feecold написав:
  moveton написав:Подумать - это запросто, причём я вижу пруфа, что не думают. Но какое действие в результате раздумий предлагается? Во имя ценности человеческой жизни перестать убивать орков? С точки зрения заодно и перестать беспокоиться дадут ли оружие и бабло подход эффективный. Но пока считается госизменой. Ну и сильно чревато потом уже собственной жизни лишиться, а она какая-никакая, но тоже человеческая.

Все правильно коментуєте, як є, додати більше нічого.
Вбивайте орків, зергів, ціль виправдовує засоби. Думати взагалі шкідливо, та й справді права ніхто такого не давав.
Але саме люди це майбутнє, війна заради війни безглузда.
Я вже зрозуміла, що у кожного в голові своє задзеркалля, яке не має нічого спільного з реальністю. Мабуть знайти краплі розуму в цьому безумстві неможливо.

як замаскувати хвору маячню під філософські роздуми.

майстер-клас від feecold

а оце "війна заради війни безглузда" - спробуйте кацапам втлумачити. ось там побачите, що "знайти краплі розуму в цьому безумстві неможливо"
Shaman
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