feecold написав:Ніяке бабло світу не варте людського життя в будь-якій проксі війні. Потрібно бути ким, щоб не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку. Люди, що з вами? Гидко. Ніяке бабло світу не варте людського життя.
Подумать - это запросто, причём я вижу пруфа, что не думают. Но какое действие в результате раздумий предлагается? Во имя ценности человеческой жизни перестать убивать орков? С точки зрения заодно и перестать беспокоиться дадут ли оружие и бабло подход эффективный. Но пока считается госизменой. Ну и сильно чревато потом уже собственной жизни лишиться, а она какая-никакая, но тоже человеческая.
moveton написав:Подумать - это запросто, причём я вижу пруфа, что не думают. Но какое действие в результате раздумий предлагается? Во имя ценности человеческой жизни перестать убивать орков? С точки зрения заодно и перестать беспокоиться дадут ли оружие и бабло подход эффективный. Но пока считается госизменой. Ну и сильно чревато потом уже собственной жизни лишиться, а она какая-никакая, но тоже человеческая.
Все правильно коментуєте, як є, додати більше нічого. Вбивайте орків, зергів, ціль виправдовує засоби. Думати взагалі шкідливо, та й справді права ніхто такого не давав. Але саме люди це майбутнє, війна заради війни безглузда. Я вже зрозуміла, що у кожного в голові своє задзеркалля, яке не має нічого спільного з реальністю. Мабуть знайти краплі розуму в цьому безумстві неможливо.
moveton написав:Подумать - это запросто, причём я вижу пруфа, что не думают. Но какое действие в результате раздумий предлагается? Во имя ценности человеческой жизни перестать убивать орков? С точки зрения заодно и перестать беспокоиться дадут ли оружие и бабло подход эффективный. Но пока считается госизменой. Ну и сильно чревато потом уже собственной жизни лишиться, а она какая-никакая, но тоже человеческая.
Все правильно коментуєте, як є, додати більше нічого. Вбивайте орків, зергів, ціль виправдовує засоби. Думати взагалі шкідливо, та й справді права ніхто такого не давав. Але саме люди це майбутнє, війна заради війни безглузда. Я вже зрозуміла, що у кожного в голові своє задзеркалля, яке не має нічого спільного з реальністю. Мабуть знайти краплі розуму в цьому безумстві неможливо.
як замаскувати хвору маячню під філософські роздуми.
майстер-клас від feecold
а оце "війна заради війни безглузда" - спробуйте кацапам втлумачити. ось там побачите, що "знайти краплі розуму в цьому безумстві неможливо"