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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:48
Shaman
майстер-клас від feecold
Коли мовчала, була набагато розумніша. Зараз маразм через всі щілини хлинув сюди.
замаскувати хвору маячню під філософські роздуми.
Цю хворобу я виявив перший. Не забирайте це собі.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 18:05
Hotab написав:Shaman
майстер-клас від feecold
Коли мовчала, була набагато розумніша. Зараз маразм через всі щілини хлинув сюди.
замаскувати хвору маячню під філософські роздуми.
Цю хворобу я виявив перший. Не забирайте це собі.
Хлопці під Сумами, кажуть, таких там половина. КАБи і таке інше.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 18:31
feecold написав:
Ніяке бабло світу не варте людського життя в будь-якій проксі війні. Потрібно бути ким, щоб не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку.
Люди, що з вами? Гидко.
Ніяке бабло світу не варте людського життя.
Те саме тут писала обліківка "Копійка". Ви її клон?
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