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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11389113901139111392

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 115
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
40
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
3%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:48

Shaman


майстер-клас від feecold


Коли мовчала, була набагато розумніша. Зараз маразм через всі щілини хлинув сюди.

замаскувати хвору маячню під філософські роздуми.


Цю хворобу я виявив перший. Не забирайте це собі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 18:05

  Hotab написав:Shaman


майстер-клас від feecold


Коли мовчала, була набагато розумніша. Зараз маразм через всі щілини хлинув сюди.

замаскувати хвору маячню під філософські роздуми.


Цю хворобу я виявив перший. Не забирайте це собі.


Хлопці під Сумами, кажуть, таких там половина. КАБи і таке інше.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 18:31

  feecold написав:Ніяке бабло світу не варте людського життя в будь-якій проксі війні. Потрібно бути ким, щоб не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку.
Люди, що з вами? Гидко.
Ніяке бабло світу не варте людського життя.

Те саме тут писала обліківка "Копійка". Ви її клон?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:06

  ihorsic написав:Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж

ще пройти одну палату і на підпис Байдена, швидко казка мовиться...
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:09

  Shaman написав:а давайте на вихідних відволічемося то подивимось на ситуації у Туреччині.

чим вона мені зацікавила? а там, що у кожній другій публікації кажуть про те, що причина девалу та інфляції - це те, що Центробанк тримав занадто низьку ставку. але ставка - це інструмент регулювання інфляції, яка викликана чим? так, занадто високим вкиданням коштів у фінансову систему. а про це чомусь не пишуть. де не де напишуть
...якщо уряд припинить наповнювати країну не забезпеченою грошовою масою.

ось це основна причина й інфляції, й девальвації. а яким чином роблять цю емісію - от про це взагалі не знайшов ніде згадки.

про це свідчить й динаміка грошових агрегатів
М0 (готівка) - з 200 ярдів лір в 2021 до 400 ярдів на поточний момент
а М2 взагалі збільшився з 3 трлн лір в 2021 до 14 трлн лір на поточний момент.

на жаль показник грошової бази ніде не пишуть - а це головний показник, скільки емітовано грошей

тобто не зважаючи на велику економіку, популізм може дуже сильно викривляти економічну ситуацію в країні.

обговоримо? 8) чи це нецікава тема для валютної гілки? :D

в контексті розвитку економіки послаблення локальної валюти для стимуляції експорту працює певний час така модель
flyman
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  #<1 ... 11389113901139111392
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