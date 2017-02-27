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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:48
Shaman
майстер-клас від feecold
Коли мовчала, була набагато розумніша. Зараз маразм через всі щілини хлинув сюди.
замаскувати хвору маячню під філософські роздуми.
Цю хворобу я виявив перший. Не забирайте це собі.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 18:05
Hotab написав:Shaman
майстер-клас від feecold
Коли мовчала, була набагато розумніша. Зараз маразм через всі щілини хлинув сюди.
замаскувати хвору маячню під філософські роздуми.
Цю хворобу я виявив перший. Не забирайте це собі.
Хлопці під Сумами, кажуть, таких там половина. КАБи і таке інше.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 18:31
feecold написав:
Ніяке бабло світу не варте людського життя в будь-якій проксі війні. Потрібно бути ким, щоб не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку.
Люди, що з вами? Гидко.
Ніяке бабло світу не варте людського життя.
Те саме тут писала обліківка "Копійка". Ви її клон?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:06
ihorsic написав:
Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж
ще пройти одну палату і на підпис Байдена, швидко казка мовиться...
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:09
Shaman написав:
а давайте на вихідних відволічемося то подивимось на ситуації у Туреччині.
чим вона мені зацікавила? а там, що у кожній другій публікації кажуть про те, що причина девалу та інфляції - це те, що Центробанк тримав занадто низьку ставку. але ставка - це інструмент регулювання інфляції, яка викликана чим? так, занадто високим вкиданням коштів у фінансову систему. а про це чомусь не пишуть. де не де напишуть
...якщо уряд припинить наповнювати країну не забезпеченою грошовою масою.
ось це основна причина й інфляції, й девальвації. а яким чином роблять цю емісію - от про це взагалі не знайшов ніде згадки.
про це свідчить й динаміка грошових агрегатів
М0 (готівка) - з 200 ярдів
лір в 2021 до 400 ярдів
на поточний момент
а М2 взагалі збільшився з 3 трлн
лір в 2021 до 14 трлн
лір на поточний момент.
на жаль показник грошової бази ніде не пишуть - а це головний показник, скільки емітовано грошей
тобто не зважаючи на велику економіку, популізм може дуже сильно викривляти економічну ситуацію в країні.
обговоримо?
чи це нецікава тема для валютної гілки?
в контексті розвитку економіки послаблення локальної валюти для стимуляції експорту працює певний час така модель
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